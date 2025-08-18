Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп встретил Зеленского на крыльце Западного крыла Белого дома - 18.08.2025
Политика
Трамп встретил Зеленского на крыльце Западного крыла Белого дома
Президент США Дональд Трамп вышел из Западного крыла Белого дома в ожидании встречи Владимира Зеленского, следует из трансляции мероприятия. | 18.08.2025, ПРАЙМ
политика
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
ес
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вышел из Западного крыла Белого дома в ожидании встречи Владимира Зеленского, следует из трансляции мероприятия. Американский лидер появился в дверях своей администрации незадолго до подъезда автомобиля с Зеленским и, встретив его, проводил внутрь Белого дома на предстоящие переговоры. В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, ес
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЕС
© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБелый дом, Вашингтон
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вышел из Западного крыла Белого дома в ожидании встречи Владимира Зеленского, следует из трансляции мероприятия.
Американский лидер появился в дверях своей администрации незадолго до подъезда автомобиля с Зеленским и, встретив его, проводил внутрь Белого дома на предстоящие переговоры.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Полицейский на одной из улиц Вашингтона - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
В Вашингтоне усилили меры безопасности перед визитом Зеленского
