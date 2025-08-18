https://1prime.ru/20250818/westwing-860877973.html

Трамп встретил Зеленского на крыльце Западного крыла Белого дома

2025-08-18T20:33+0300

политика

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

ес

ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вышел из Западного крыла Белого дома в ожидании встречи Владимира Зеленского, следует из трансляции мероприятия. Американский лидер появился в дверях своей администрации незадолго до подъезда автомобиля с Зеленским и, встретив его, проводил внутрь Белого дома на предстоящие переговоры. В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

сша

украина

2025

