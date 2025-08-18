https://1prime.ru/20250818/zelenskiy--860834742.html

Зеленский заявил, что прибыл в Вашингтон

Владимир Зеленский заявил, что прибыл в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. | 18.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что прибыл в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. "Я уже прибыл в Вашингтон. Завтра (в Вашингтоне на момент публикации вечер – ред.) я встречаюсь с президентом Трампом. Завтра мы также поговорим с европейскими лидерами", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Х. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.

