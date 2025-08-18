Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский заявил, что прибыл в Вашингтон
Политика
Зеленский заявил, что прибыл в Вашингтон
политика
вашингтон
сша
германия
владимир зеленский
дональд трамп
джей ди вэнс
cnn
нато
bild
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что прибыл в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. "Я уже прибыл в Вашингтон. Завтра (в Вашингтоне на момент публикации вечер – ред.) я встречаюсь с президентом Трампом. Завтра мы также поговорим с европейскими лидерами", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Х. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
вашингтон, сша, германия, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, cnn, нато, bild
Политика, ВАШИНГТОН, США, ГЕРМАНИЯ, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, CNN, НАТО, Bild
Зеленский заявил, что прибыл в Вашингтон

Зеленский заявил, что прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом

© РИА Новости . Стрингер | Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что прибыл в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
"Я уже прибыл в Вашингтон. Завтра (в Вашингтоне на момент публикации вечер – ред.) я встречаюсь с президентом Трампом. Завтра мы также поговорим с европейскими лидерами", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Х.
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма
