https://1prime.ru/20250818/zelenskiy--860834742.html
Зеленский заявил, что прибыл в Вашингтон
Зеленский заявил, что прибыл в Вашингтон - 18.08.2025, ПРАЙМ
Зеленский заявил, что прибыл в Вашингтон
Владимир Зеленский заявил, что прибыл в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T08:17+0300
2025-08-18T08:17+0300
2025-08-18T08:17+0300
политика
вашингтон
сша
германия
владимир зеленский
дональд трамп
джей ди вэнс
cnn
нато
bild
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_0:91:1974:1201_1920x0_80_0_0_a5d976e3ad20e8c8d90d85c5febdaf49.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что прибыл в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. "Я уже прибыл в Вашингтон. Завтра (в Вашингтоне на момент публикации вечер – ред.) я встречаюсь с президентом Трампом. Завтра мы также поговорим с европейскими лидерами", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Х. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
https://1prime.ru/20250818/zelenskiy-860834405.html
вашингтон
сша
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_127:0:1848:1291_1920x0_80_0_0_96358ab51ff1208ec3846f524ab09fe4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон, сша, германия, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, cnn, нато, bild
Политика, ВАШИНГТОН, США, ГЕРМАНИЯ, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, CNN, НАТО, Bild
Зеленский заявил, что прибыл в Вашингтон
Зеленский заявил, что прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что прибыл в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
"Я уже прибыл в Вашингтон. Завтра (в Вашингтоне на момент публикации вечер – ред.) я встречаюсь с президентом Трампом. Завтра мы также поговорим с европейскими лидерами", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Х.
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма