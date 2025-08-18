Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский пришел на встречу с Келлогом без костюма - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250818/zelenskiy-860874339.html
Зеленский пришел на встречу с Келлогом без костюма
Зеленский пришел на встречу с Келлогом без костюма - 18.08.2025, ПРАЙМ
Зеленский пришел на встречу с Келлогом без костюма
Владимир Зеленский пришел на встречу со специальным представителем президента США Китом Келлогом в Вашингтоне в повседневной одежде, без делового костюма. | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T18:28+0300
2025-08-18T18:28+0300
нато
сша
нидерланды
кит келлог
владимир зеленский
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860873804_0:32:599:369_1920x0_80_0_0_67b8b1e3831e9385855d4ae1f3595731.jpg
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Владимир Зеленский пришел на встречу со специальным представителем президента США Китом Келлогом в Вашингтоне в повседневной одежде, без делового костюма. На кадрах видно, что Зеленский сидит за столом переговоров, одетый в черную футболку. В то же время глава офиса Зеленского Андрей Ермак выбрал традиционный костюм, заместитель руководителя офиса Павел Палиса — военную форму, а бывший министр обороны и секретарь СНБО Рустем Умеров — черную рубашку. В понедельник один из источников сообщил порталу Axios, что Зеленский планирует появиться в Белом доме в том же черном пиджаке, в котором он был на саммите НАТО в Нидерландах в июне. Неизвестный советник Трампа, "частично в шутку", прокомментировал порталу, что если бы Зеленский выбрал деловой костюм, это был бы положительный знак, символизирующий стремление к миру. Однако, в Белом доме не ожидают, что он это сделает. Зеленский не раз нарушал традиции этикета в контактах с западными лидерами. Во время визита в Белый дом в феврале, который привел к перепалке, Трамп с иронией заметил, что Зеленский "одет красиво". Однако один из журналистов тогда обратил внимание, что некоторые американцы недовольны пренебрежением к официальному стилю. На вопрос о том, когда он намерен надеть костюм, Зеленский ответил, что сделает это, когда завершится конфликт.
https://1prime.ru/20250818/tramp-860866979.html
https://1prime.ru/20250818/peregovory-860861788.html
сша
нидерланды
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860873804_34:0:566:399_1920x0_80_0_0_202899cd7017de1c1505044d58380a69.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, сша, нидерланды, кит келлог, владимир зеленский, вашингтон
НАТО, США, НИДЕРЛАНДЫ, Кит Келлог, Владимир Зеленский, ВАШИНГТОН
18:28 18.08.2025
 
Зеленский пришел на встречу с Келлогом без костюма

Зеленский пришел на встречу с Келлогом в черной футболке

© Фото : @ZelenskyyUaВладимир Зеленский и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог во время встречи
Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог во время встречи
© Фото : @ZelenskyyUa
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Владимир Зеленский пришел на встречу со специальным представителем президента США Китом Келлогом в Вашингтоне в повседневной одежде, без делового костюма.
На кадрах видно, что Зеленский сидит за столом переговоров, одетый в черную футболку. В то же время глава офиса Зеленского Андрей Ермак выбрал традиционный костюм, заместитель руководителя офиса Павел Палиса — военную форму, а бывший министр обороны и секретарь СНБО Рустем Умеров — черную рубашку.
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Трамп выступил с заявлением перед встречей с Зеленским
16:30
В понедельник один из источников сообщил порталу Axios, что Зеленский планирует появиться в Белом доме в том же черном пиджаке, в котором он был на саммите НАТО в Нидерландах в июне.
Неизвестный советник Трампа, "частично в шутку", прокомментировал порталу, что если бы Зеленский выбрал деловой костюм, это был бы положительный знак, символизирующий стремление к миру. Однако, в Белом доме не ожидают, что он это сделает.
Зеленский не раз нарушал традиции этикета в контактах с западными лидерами. Во время визита в Белый дом в феврале, который привел к перепалке, Трамп с иронией заметил, что Зеленский "одет красиво". Однако один из журналистов тогда обратил внимание, что некоторые американцы недовольны пренебрежением к официальному стилю. На вопрос о том, когда он намерен надеть костюм, Зеленский ответил, что сделает это, когда завершится конфликт.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
На Западе назвали цель Европы в переговорах Трампа и Зеленского
14:53
 
НАТОСШАНИДЕРЛАНДЫКит КеллогВладимир ЗеленскийВАШИНГТОН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала