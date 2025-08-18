https://1prime.ru/20250818/zelenskiy-860874339.html

Зеленский пришел на встречу с Келлогом без костюма

МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Владимир Зеленский пришел на встречу со специальным представителем президента США Китом Келлогом в Вашингтоне в повседневной одежде, без делового костюма. На кадрах видно, что Зеленский сидит за столом переговоров, одетый в черную футболку. В то же время глава офиса Зеленского Андрей Ермак выбрал традиционный костюм, заместитель руководителя офиса Павел Палиса — военную форму, а бывший министр обороны и секретарь СНБО Рустем Умеров — черную рубашку. В понедельник один из источников сообщил порталу Axios, что Зеленский планирует появиться в Белом доме в том же черном пиджаке, в котором он был на саммите НАТО в Нидерландах в июне. Неизвестный советник Трампа, "частично в шутку", прокомментировал порталу, что если бы Зеленский выбрал деловой костюм, это был бы положительный знак, символизирующий стремление к миру. Однако, в Белом доме не ожидают, что он это сделает. Зеленский не раз нарушал традиции этикета в контактах с западными лидерами. Во время визита в Белый дом в феврале, который привел к перепалке, Трамп с иронией заметил, что Зеленский "одет красиво". Однако один из журналистов тогда обратил внимание, что некоторые американцы недовольны пренебрежением к официальному стилю. На вопрос о том, когда он намерен надеть костюм, Зеленский ответил, что сделает это, когда завершится конфликт.

