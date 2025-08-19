https://1prime.ru/20250819/es-860939645.html

Эксперт рассказал о возможных гарантиях безопасности для Украины

БЕРЛИН, 19 авг - ПРАЙМ. Европейскому союзу придется взять на себя львиную долю ответственности за гарантии безопасности для Украины, предложенные Америкой, считает спикер фракции "Зеленых" по вопросам России Сергей Лагодинский. На Даунинг-стрит во вторник объявили, что представители "коалиции желающих" и США в ближайшие дни обсудят планы по предоставлению гарантий безопасности Украине. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Предложения о возможности размещения контингента стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в российском министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. "Ясно то, что, с одной стороны, будут существовать гарантии безопасности со стороны США, хотя как именно они будут выглядеть, пока никто не знает. Европейцам же придется взять на себя львиную долю возможных гарантий безопасности после прекращения огня, ведь это их континент", - сказал эксперт в эфире немецкого телеканала Welt. Лагодинский добавил, что статья 5 договора НАТО, которая часто упоминается, имеет свои слабые стороны. По его мнению, войска на территории Украины должны присутствовать физически. "Вопрос в том, какие это будут войска, в какой ситуации, как будет организовано командование, как будет устроено взаимодействие. На это нужно время, поэтому я скептически отношусь к заявлениям, что это можно решить за одну-две недели. Это сложные вопросы", - уточнил спикер фракции "Зеленых". Лагодинский предположил, что у США, вероятно, есть собственные интересы, и они постоянно посылают противоречивые сигналы. "Раньше мы слышали, что они не хотят участвовать, а теперь вдруг оказывается, что хотят, но только в роли координаторов или консультантов. Все это слишком неопределенно, особенно для быстрых и окончательных решений", - подчеркнул эксперт. В целом, по словам Лагодинского, встреча европейских лидеров у президента США Дональда Трампа "могла бы пройти значительно хуже". "Поэтому мы с удивлением и удовлетворением отметили, что, во-первых, не повторилась ситуация февраля, когда (Владимир) Зеленский и Трамп встречались в Овальном кабинете. Это дух сотрудничества и взаимодействия между США, Украиной и представителями Европы. Это был хороший знак. Для меня также хороший знак - то, что сейчас ситуация становится более конкретной", - выразил мнение спикер фракции "Зеленых" по вопросам России. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Глава киевского режима раскритиковал слова вице-президента США Джея Ди Вэнса о том, что путь к миру на Украине - дипломатия. Вэнс, в свою очередь, назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять РФ и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее глава киевского режима попытался извиниться, рассказав, что сожалеет о случившемся, а также сделал заявление, что согласен на переговоры как можно скорее. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Публичная часть закончилась гораздо менее эмоционально, чем во время февральского визита украинской делегации. Президент США и глава киевского режима вели себя спокойнее, а Вэнс не делал никаких ремарок.

