В России отдельным категориям бюджетников повысят зарплаты

В России отдельным категориям бюджетников повысят зарплаты

2025-08-19T10:55+0300

экономика

общество

госдума

единая россия

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. В России с 1 октября будут проиндексированы зарплаты для ряда государственных и муниципальных служащих, работников судебной системы и некоторых бюджетников, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "С 1 октября 2025 года в России планируется повышение зарплат для государственных и муниципальных служащих, работников судебной системы и ряда "гражданских" бюджетников. Это предусмотрено "майскими указами" президента и закреплено постановлением правительства РФ", - сказал Говырин. По словам депутата, для большинства федеральных служащих, включая работников министерств, ведомств, территориальных подразделений и муниципальных органов власти, повышение составит 4,5%, речь идёт о госслужащих федерального и регионального, а также муниципального уровня, а также сотрудники судебных органов. "Минобороны предложило повысить зарплаты на 7,6%, предполагается, что это коснется военнослужащих по контракту и призыву. К этой категории относятся сотрудников Росгвардии со званиями полиции, работники МВД, ФСИН, МЧС, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и сотрудников фельдсвязи. Индексация отражает необходимость поддерживать доходы тех, кто напрямую обеспечивает безопасность и жизнедеятельность страны", - отметил он. Парламентарий рассказал, что социально значимые профессии также ждут повышения на 7,6% - речь идёт о гражданских бюджетниках, чья работа напрямую обеспечивает жизнедеятельность страны. "Это сфера образования: учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, методисты, библиотекари. Сфера культуры: музейные работники, артисты и сценические работники, сотрудники домов культуры и архивов. А также сфера здравоохранения: врачи всех специальностей, средний и младший медицинский персонал, сотрудники скорой помощи и диагностических служб. Социальная сфера: работники центров социальной защиты, сотрудники домов-интернатов, специалисты по работе с пожилыми и инвалидами. Сотрудники различных служб: лесничие, аграрные специалисты, метеорологи, инженеры гидрослужб, спасатели", - добавил Говырин. Он подчеркнул, что перерасчет проводится автоматически, обращаться с заявлениями не требуется.

