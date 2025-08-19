https://1prime.ru/20250819/makron-860910066.html
Макрон выдвинул России ультиматум после встречи в Белом доме
Макрон выдвинул России ультиматум после встречи в Белом доме - 19.08.2025, ПРАЙМ
Макрон выдвинул России ультиматум после встречи в Белом доме
Россию ждет введение новых санкций, если встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным не принесет результатов, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T12:27+0300
2025-08-19T12:27+0300
2025-08-19T12:27+0300
россия
запад
франция
москва
владимир путин
владимир зеленский
ес
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:318:947:851_1920x0_80_0_0_55a07c7da4e5bb30bb2582f78b5ed37f.jpg
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Россию ждет введение новых санкций, если встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным не принесет результатов, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу NBC News. "Если не будет прогресса на двусторонней встрече, о которой объявил Трамп, между Путиным и Зеленским, и если трехсторонняя встреча провалится, или же если россияне не будут придерживаться такого подхода, то да, нам придется усилить санкции, первичные и вторичные", — заявил он. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на инсайдера, во время телефонного разговора Путин выразил готовность американскому президенту встретиться с Зеленским. В понедельник Дональд Трамп встретился с Зеленским и лидерами стран ЕС в Белом доме. Ранее он заявил, что в будущем возможно проведение трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским при условии успешности переговоров. Россия неоднократно заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Запад не готов признать неэффективность санкций против России. Также в самих западных странах не раз звучало мнение, что ограничения против России не достигают желаемого результата.
https://1prime.ru/20250819/evropa-860901851.html
запад
франция
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:209:947:919_1920x0_80_0_0_3c731f0b4a7aa0676e2f91d0ee336e77.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запад, франция, москва, владимир путин, владимир зеленский, ес, дональд трамп
РОССИЯ, ЗАПАД, ФРАНЦИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ЕС, Дональд Трамп
Макрон выдвинул России ультиматум после встречи в Белом доме
Макрон: отсутствие прогресса на встрече Путина и Зеленского приведет к санкциям