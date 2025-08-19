Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон выдвинул России ультиматум после встречи в Белом доме - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250819/makron-860910066.html
Макрон выдвинул России ультиматум после встречи в Белом доме
Макрон выдвинул России ультиматум после встречи в Белом доме - 19.08.2025, ПРАЙМ
Макрон выдвинул России ультиматум после встречи в Белом доме
Россию ждет введение новых санкций, если встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным не принесет результатов, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T12:27+0300
2025-08-19T12:27+0300
россия
запад
франция
москва
владимир путин
владимир зеленский
ес
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:318:947:851_1920x0_80_0_0_55a07c7da4e5bb30bb2582f78b5ed37f.jpg
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Россию ждет введение новых санкций, если встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным не принесет результатов, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу NBC News. "Если не будет прогресса на двусторонней встрече, о которой объявил Трамп, между Путиным и Зеленским, и если трехсторонняя встреча провалится, или же если россияне не будут придерживаться такого подхода, то да, нам придется усилить санкции, первичные и вторичные", — заявил он. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на инсайдера, во время телефонного разговора Путин выразил готовность американскому президенту встретиться с Зеленским. В понедельник Дональд Трамп встретился с Зеленским и лидерами стран ЕС в Белом доме. Ранее он заявил, что в будущем возможно проведение трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским при условии успешности переговоров. Россия неоднократно заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Запад не готов признать неэффективность санкций против России. Также в самих западных странах не раз звучало мнение, что ограничения против России не достигают желаемого результата.
https://1prime.ru/20250819/evropa-860901851.html
запад
франция
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:209:947:919_1920x0_80_0_0_3c731f0b4a7aa0676e2f91d0ee336e77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, запад, франция, москва, владимир путин, владимир зеленский, ес, дональд трамп
РОССИЯ, ЗАПАД, ФРАНЦИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ЕС, Дональд Трамп
12:27 19.08.2025
 
Макрон выдвинул России ультиматум после встречи в Белом доме

Макрон: отсутствие прогресса на встрече Путина и Зеленского приведет к санкциям

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Россию ждет введение новых санкций, если встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным не принесет результатов, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу NBC News.
"Если не будет прогресса на двусторонней встрече, о которой объявил Трамп, между Путиным и Зеленским, и если трехсторонняя встреча провалится, или же если россияне не будут придерживаться такого подхода, то да, нам придется усилить санкции, первичные и вторичные", — заявил он.
Как сообщает агентство AFP со ссылкой на инсайдера, во время телефонного разговора Путин выразил готовность американскому президенту встретиться с Зеленским. В понедельник Дональд Трамп встретился с Зеленским и лидерами стран ЕС в Белом доме.
Ранее он заявил, что в будущем возможно проведение трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским при условии успешности переговоров.
Россия неоднократно заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Запад не готов признать неэффективность санкций против России. Также в самих западных странах не раз звучало мнение, что ограничения против России не достигают желаемого результата.
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
На Западе раскрыли, что устроит Евросоюз перед встречей Путина и Зеленского
10:26
 
РОССИЯЗАПАДФРАНЦИЯМОСКВАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЕСДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала