Макрон выдвинул России ультиматум после встречи в Белом доме

МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Россию ждет введение новых санкций, если встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным не принесет результатов, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу NBC News. "Если не будет прогресса на двусторонней встрече, о которой объявил Трамп, между Путиным и Зеленским, и если трехсторонняя встреча провалится, или же если россияне не будут придерживаться такого подхода, то да, нам придется усилить санкции, первичные и вторичные", — заявил он. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на инсайдера, во время телефонного разговора Путин выразил готовность американскому президенту встретиться с Зеленским. В понедельник Дональд Трамп встретился с Зеленским и лидерами стран ЕС в Белом доме. Ранее он заявил, что в будущем возможно проведение трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским при условии успешности переговоров. Россия неоднократно заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Запад не готов признать неэффективность санкций против России. Также в самих западных странах не раз звучало мнение, что ограничения против России не достигают желаемого результата.

