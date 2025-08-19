Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не получил". СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским на встрече с Трампом - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250819/peregovory-860936942.html
"Не получил". СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским на встрече с Трампом
"Не получил". СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским на встрече с Трампом - 19.08.2025, ПРАЙМ
"Не получил". СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским на встрече с Трампом
Владимир Зеленский и европейские лидеры не достигли конкретных результатов по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает издание... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T18:39+0300
2025-08-19T18:39+0300
владимир зеленский
сша
общество
украина
киев
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860878826_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_1717202b1a049f7281550f8d86890cae.jpg
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и европейские лидеры не достигли конкретных результатов по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает издание Steigan. "После вчерашней встречи Зеленский заявил, что это была его "лучшая встреча" с Трампом. Если сравнивать ее с февральской — это, вероятно, правда. Но он (Зеленский. — Прим. ред.) ничего не получил, как и его европейские няньки из "коалиции желающих", — говорится в материале.Автор считает, что ожидания европейских лидеров относительно гарантий безопасности для Украины, предложенных западными странами, на деле оказались излишне оптимистичными в интерпретации исходов встречи. На днях в Белом доме состоялись переговоры Трампа с Зеленским. После их двустороннего разговора к обсуждению присоединились несколько европейских лидеров. На повестке дня стояли вопросы безопасности для Киева, которые европейские государства планируют предоставить в координации с США. Во время встречи Трамп сделал паузу, чтобы переговорить с Владимиром Путиным. Этот разговор был откровенным и конструктивным. Лидеры двух стран выступили за продолжение прямых диалогов между делегациями России и Украины и согласились рассмотреть возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на будущих переговорах.
https://1prime.ru/20250819/makron-860918422.html
https://1prime.ru/20250819/tramp-860921845.html
сша
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860878826_164:0:2769:1954_1920x0_80_0_0_8f1f2e65fca521faaa1dbd6bd621c7d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, сша, общество , украина, киев, дональд трамп, владимир путин
Владимир Зеленский, США, Общество , УКРАИНА, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин
18:39 19.08.2025
 
"Не получил". СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским на встрече с Трампом

Steigan: Зеленский и лидеры стран ЕС ничего не добились по итогам встречи с Трампом

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и европейские лидеры не достигли конкретных результатов по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает издание Steigan.
"После вчерашней встречи Зеленский заявил, что это была его "лучшая встреча" с Трампом. Если сравнивать ее с февральской — это, вероятно, правда. Но он (Зеленский. — Прим. ред.) ничего не получил, как и его европейские няньки из "коалиции желающих", — говорится в материале.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Макрон сделал дерзкое заявление в адрес России после встречи в Белом доме
14:49
Автор считает, что ожидания европейских лидеров относительно гарантий безопасности для Украины, предложенных западными странами, на деле оказались излишне оптимистичными в интерпретации исходов встречи.
На днях в Белом доме состоялись переговоры Трампа с Зеленским. После их двустороннего разговора к обсуждению присоединились несколько европейских лидеров. На повестке дня стояли вопросы безопасности для Киева, которые европейские государства планируют предоставить в координации с США.
Во время встречи Трамп сделал паузу, чтобы переговорить с Владимиром Путиным. Этот разговор был откровенным и конструктивным. Лидеры двух стран выступили за продолжение прямых диалогов между делегациями России и Украины и согласились рассмотреть возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на будущих переговорах.
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
На Западе высмеяли кадр со встречи лидеров ЕС с Трампом в Белом доме
15:41
 
Владимир ЗеленскийСШАОбществоУКРАИНАКиевДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала