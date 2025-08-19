https://1prime.ru/20250819/peregovory-860936942.html
"Не получил". СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским на встрече с Трампом
"Не получил". СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским на встрече с Трампом
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и европейские лидеры не достигли конкретных результатов по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает издание Steigan. "После вчерашней встречи Зеленский заявил, что это была его "лучшая встреча" с Трампом. Если сравнивать ее с февральской — это, вероятно, правда. Но он (Зеленский. — Прим. ред.) ничего не получил, как и его европейские няньки из "коалиции желающих", — говорится в материале.Автор считает, что ожидания европейских лидеров относительно гарантий безопасности для Украины, предложенных западными странами, на деле оказались излишне оптимистичными в интерпретации исходов встречи. На днях в Белом доме состоялись переговоры Трампа с Зеленским. После их двустороннего разговора к обсуждению присоединились несколько европейских лидеров. На повестке дня стояли вопросы безопасности для Киева, которые европейские государства планируют предоставить в координации с США. Во время встречи Трамп сделал паузу, чтобы переговорить с Владимиром Путиным. Этот разговор был откровенным и конструктивным. Лидеры двух стран выступили за продолжение прямых диалогов между делегациями России и Украины и согласились рассмотреть возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на будущих переговорах.
"Не получил". СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским на встрече с Трампом
