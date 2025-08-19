https://1prime.ru/20250819/pribyl-860901094.html
Чистая прибыль МТС по МСФО снизилась более чем в 5 раз в первом полугодии
2025-08-19T10:14+0300
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль МТС по МСФО в первом полугодии 2025 года снизилась в 5,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,867 миллиарда рублей, следует из материалов компании. Выручка компании в январе-июне текущего года выросла на 11,7%, до 370,9 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности снизилась на 70,7% и составила 10,2 миллиарда рублей.
