Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль МТС по МСФО снизилась более чем в 5 раз в первом полугодии - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250819/pribyl-860901094.html
Чистая прибыль МТС по МСФО снизилась более чем в 5 раз в первом полугодии
Чистая прибыль МТС по МСФО снизилась более чем в 5 раз в первом полугодии - 19.08.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль МТС по МСФО снизилась более чем в 5 раз в первом полугодии
Чистая прибыль МТС по МСФО в первом полугодии 2025 года снизилась в 5,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,867 миллиарда рублей,... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T10:14+0300
2025-08-19T10:14+0300
экономика
бизнес
мтс
https://cdnn.1prime.ru/img/84024/20/840242061_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_46c28806f22a8d9014a68392b66ab51c.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль МТС по МСФО в первом полугодии 2025 года снизилась в 5,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,867 миллиарда рублей, следует из материалов компании. Выручка компании в январе-июне текущего года выросла на 11,7%, до 370,9 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности снизилась на 70,7% и составила 10,2 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20250806/fas-860388008.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84024/20/840242061_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_86077c2b585033d09e905316048b6080.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мтс
Экономика, Бизнес, МТС
10:14 19.08.2025
 
Чистая прибыль МТС по МСФО снизилась более чем в 5 раз в первом полугодии

Чистая прибыль МТС по МСФО в первом полугодии снизилась до 8,9 миллиарда рублей

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНовый логотип компании МТС
Новый логотип компании МТС - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль МТС по МСФО в первом полугодии 2025 года снизилась в 5,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,867 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
Выручка компании в январе-июне текущего года выросла на 11,7%, до 370,9 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности снизилась на 70,7% и составила 10,2 миллиарда рублей.
МТС-Банк - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
ФАС признала ненадлежащей рекламу "МТС банка"
6 августа, 15:33
 
ЭкономикаБизнесМТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала