https://1prime.ru/20250819/rossiya-860923765.html
Минфин на аукционах по размещению ОФЗ предложит бумаги двух выпусков
Минфин на аукционах по размещению ОФЗ предложит бумаги двух выпусков - 19.08.2025, ПРАЙМ
Минфин на аукционах по размещению ОФЗ предложит бумаги двух выпусков
Минфин России в среду, 20 августа, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T16:02+0300
2025-08-19T16:02+0300
2025-08-19T16:02+0300
рынок
финансы
россия
минфин рф
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566922_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_b869d9a50237aef8c527b6428a6bf529.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 20 августа, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26221 с погашением в марте 2033 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26250 с погашением в июне 2037 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
https://1prime.ru/20250819/dempfer-860910740.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566922_168:0:2833:1999_1920x0_80_0_0_aec29fea4fc47b1c414678fffe9baffd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, россия, минфин рф, минфин
Рынок, Финансы, РОССИЯ, Минфин РФ, Минфин
Минфин на аукционах по размещению ОФЗ предложит бумаги двух выпусков
Минфин 20 августа на аукционах по размещению ОФЗ предложит бумаги двух выпусков
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 20 августа, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства.
Минфин РФ
намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26221 с погашением в марте 2033 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26250 с погашением в июне 2037 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
Минэнерго и Минфин подготовят предложения по демпферу цен на топливо