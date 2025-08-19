Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин на аукционах по размещению ОФЗ предложит бумаги двух выпусков - 19.08.2025, ПРАЙМ
Минфин на аукционах по размещению ОФЗ предложит бумаги двух выпусков
Минфин на аукционах по размещению ОФЗ предложит бумаги двух выпусков - 19.08.2025, ПРАЙМ
Минфин на аукционах по размещению ОФЗ предложит бумаги двух выпусков
Минфин России в среду, 20 августа, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T16:02+0300
2025-08-19T16:02+0300
рынок
финансы
россия
минфин рф
минфин
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 20 августа, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26221 с погашением в марте 2033 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26250 с погашением в июне 2037 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
рынок, финансы, россия, минфин рф, минфин
Рынок, Финансы, РОССИЯ, Минфин РФ, Минфин
16:02 19.08.2025
 
Минфин на аукционах по размещению ОФЗ предложит бумаги двух выпусков

Минфин 20 августа на аукционах по размещению ОФЗ предложит бумаги двух выпусков

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 20 августа, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства.
Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26221 с погашением в марте 2033 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26250 с погашением в июне 2037 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
Минэнерго и Минфин подготовят предложения по демпферу цен на топливо
Минэнерго и Минфин подготовят предложения по демпферу цен на топливо
12:58
 
РынокФинансыРОССИЯМинфин РФМинфин
 
 
