Новую базу отдыха построят в Новгородской области к 2030 году
Новую базу отдыха построят в Новгородской области к 2030 году
Новую базу отдыха построят в Новгородской области к 2030 году
Новую базу отдыха за 80 миллионов рублей построят в Боровичском округе Новгородской области к 2030 году, сообщил врио губернатора Александр Дронов. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T19:11+0300
2025-08-19T19:11+0300
2025-08-19T19:11+0300
бизнес
россия
новгородская область
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860806802_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_41718eec27ca5f3a4771f0d7a3eca6c7.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 авг - ПРАЙМ. Новую базу отдыха за 80 миллионов рублей построят в Боровичском округе Новгородской области к 2030 году, сообщил врио губернатора Александр Дронов. База отдыха, состоящая из десяти модульных домов и гостиницы с бассейном, будет располагаться на берегу реки Мста в городе Боровичи напротив памятника природы "Бобровские горы". В планах инвестора благоустроить пляж, чтобы он стал точкой притяжения для туристов на байдарках. "Сегодня на инвестиционном совете был представлен амбициозный проект — база отдыха "Бобровские горы", которую планируется открыть в Боровичах, на берегу реки Мста. Запуск состоится к 2030 году. Проект предусматривает вложение порядка 80 миллионов рублей, создание 32 новых рабочих мест и налоговые поступления в размере около 39 миллионов рублей в течение ближайших десяти лет", - написал Дронов в своём Telegram-канале. Он добавил, что поручил коллегам согласовать архитектурные решения и колористику проекта с региональным центром развития городской среды.
новгородская область
