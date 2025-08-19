https://1prime.ru/20250819/rossiya-860938324.html

Новую базу отдыха построят в Новгородской области к 2030 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 авг - ПРАЙМ. Новую базу отдыха за 80 миллионов рублей построят в Боровичском округе Новгородской области к 2030 году, сообщил врио губернатора Александр Дронов. База отдыха, состоящая из десяти модульных домов и гостиницы с бассейном, будет располагаться на берегу реки Мста в городе Боровичи напротив памятника природы "Бобровские горы". В планах инвестора благоустроить пляж, чтобы он стал точкой притяжения для туристов на байдарках. "Сегодня на инвестиционном совете был представлен амбициозный проект — база отдыха "Бобровские горы", которую планируется открыть в Боровичах, на берегу реки Мста. Запуск состоится к 2030 году. Проект предусматривает вложение порядка 80 миллионов рублей, создание 32 новых рабочих мест и налоговые поступления в размере около 39 миллионов рублей в течение ближайших десяти лет", - написал Дронов в своём Telegram-канале. Он добавил, что поручил коллегам согласовать архитектурные решения и колористику проекта с региональным центром развития городской среды.

