Новую базу отдыха построят в Новгородской области к 2030 году - 19.08.2025, ПРАЙМ
Новую базу отдыха построят в Новгородской области к 2030 году
Новую базу отдыха построят в Новгородской области к 2030 году - 19.08.2025, ПРАЙМ
Новую базу отдыха построят в Новгородской области к 2030 году
Новую базу отдыха за 80 миллионов рублей построят в Боровичском округе Новгородской области к 2030 году, сообщил врио губернатора Александр Дронов.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 авг - ПРАЙМ. Новую базу отдыха за 80 миллионов рублей построят в Боровичском округе Новгородской области к 2030 году, сообщил врио губернатора Александр Дронов. База отдыха, состоящая из десяти модульных домов и гостиницы с бассейном, будет располагаться на берегу реки Мста в городе Боровичи напротив памятника природы "Бобровские горы". В планах инвестора благоустроить пляж, чтобы он стал точкой притяжения для туристов на байдарках. "Сегодня на инвестиционном совете был представлен амбициозный проект — база отдыха "Бобровские горы", которую планируется открыть в Боровичах, на берегу реки Мста. Запуск состоится к 2030 году. Проект предусматривает вложение порядка 80 миллионов рублей, создание 32 новых рабочих мест и налоговые поступления в размере около 39 миллионов рублей в течение ближайших десяти лет", - написал Дронов в своём Telegram-канале. Он добавил, что поручил коллегам согласовать архитектурные решения и колористику проекта с региональным центром развития городской среды.
19:11 19.08.2025
 
Новую базу отдыха построят в Новгородской области к 2030 году

В Новгородской области к 2030 году построят новую базу отдыха за 80 миллионов рублей

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВид на город Великий Новгород
Вид на город Великий Новгород - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Вид на город Великий Новгород. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 авг - ПРАЙМ. Новую базу отдыха за 80 миллионов рублей построят в Боровичском округе Новгородской области к 2030 году, сообщил врио губернатора Александр Дронов.
База отдыха, состоящая из десяти модульных домов и гостиницы с бассейном, будет располагаться на берегу реки Мста в городе Боровичи напротив памятника природы "Бобровские горы". В планах инвестора благоустроить пляж, чтобы он стал точкой притяжения для туристов на байдарках.
"Сегодня на инвестиционном совете был представлен амбициозный проект — база отдыха "Бобровские горы", которую планируется открыть в Боровичах, на берегу реки Мста. Запуск состоится к 2030 году. Проект предусматривает вложение порядка 80 миллионов рублей, создание 32 новых рабочих мест и налоговые поступления в размере около 39 миллионов рублей в течение ближайших десяти лет", - написал Дронов в своём Telegram-канале.
Он добавил, что поручил коллегам согласовать архитектурные решения и колористику проекта с региональным центром развития городской среды.
БизнесРОССИЯНовгородская областьОбщество
 
 
