Российский рынок акций растет на фоне геополитического позитива

Российский рынок акций растет на фоне геополитического позитива

2025-08-19T15:03+0300

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций растет днем вторника, продолжая отыгрывать вчерашнюю встречу президента США Дональда Трампа с лидерами стран Евросоюза и Владимиром Зеленским, свидетельствуют данные Мосбиржи и комментарии экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.56 мск рос на 1,46%, до 2 994,35 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,78%, до 66,08 доллара за баррель. "Оптимизм на рынке поддерживают позитивные сигналы с внешнего фронта: участники реагируют на итоги переговоров президента США Дональда Трампа с лидерами Украины и стран Европы, а также обсуждение возможного трехстороннего формата переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Такие новости поддерживают спрос на "голубые фишки", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам". Эксперт в то же время отмечает высокую волатильность: рынок остается чувствителен к политическим новостям, а фиксация прибыли по итогам недавнего роста может привести к краткосрочным коррекциям. "Денежно-кредитная политика Банка России по-прежнему является одним из ключевых факторов рыночных настроений. Данные по недельной инфляции будут опубликованы уже завтра", - добавляет Максим Федосов из УК "Первая". "Индекс компаний нефти и газа растет сегодня на 1,6%. Хотя, по данным иностранных СМИ, некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы не осмелились нарушать введенные американские ограничения и отказались принять танкеры с российской нефтью. Китай пришел на помощь, вся отказная нефть была выкуплена китайскими предприятиями", - отмечает Михаил Армяков из "РСХБ Управление активами". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Заметно дорожают расписки Ozon (+2,59%), акции ДВМП (+2,32%), "М.Видео" (+2,16%), "Алросы" (+2,05%), "Сегежи" (+1,88%). "Акции "Сегежи" могут дорожать после сообщения "СПБ биржи" о первой экспортной сделке на поставку пиломатериалов в Китай. Продолжение биржевой торговли этими товарами позволит компании в перспективе увеличить свою выручку. Ценные бумаги "Русагро" оказались под давлением новости о признании потерпевшими в деле основателя компании дополнительно более десяти компаний", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения акции банка "Санкт-Петербург" (-1,06%), "СПБ биржи" (-0,93%), "Вуш Холдинга" (-0,79%), "Лукойла" (-0,62%), "Газпром нефти" (-0,54%). ПРОГНОЗЫ "С одной стороны, в РФ сохраняется база для развития более уверенного повышения, но с другой - инвесторы предпочитают дождаться новых воодушевляющих геополитических сигналов", - отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Чернов ожидает завершения торгов в диапазоне 2950-3050 пунктов. "Положительный настрой инвесторов сохраняется, но уровень 3 000 пунктов по индексу Мосбиржи пока является сопротивлением, для пробития которого требуются новые факторы. Отчетность эмитентов по итогам полугодия 2025 года показывает, что процентные расходы компаний значительно выросли и оказывают давление на финансовые результаты", - поделился Армяков из "РСХБ Управление активами". Снижение ключевой ставки позволит снизить это давление, но в отчетности инвесторы увидят результат позднее, добавил он.

