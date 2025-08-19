https://1prime.ru/20250819/soglasheniya-860918086.html

Россия и Китай подписали соглашения в области сельского хозяйства

Россия и Китай подписали соглашения в области сельского хозяйства - 19.08.2025, ПРАЙМ

Россия и Китай подписали соглашения в области сельского хозяйства

19.08.2025

КАЗАНЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Подписание соглашений между российскими и китайскими компаниями в области сельского хозяйства состоялось на полях III международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" в Казани, рассказала РИА Новости Ольга Гурьянова – генеральный директор ООО "Агентство международных коммуникаций", которое выступало организатором переговоров. "В рамках B2B-сессий международного российско-китайского форума "Ростки" в Казани состоялось торжественное подписание трех значимых соглашений между российскими производителями и китайскими компаниями, направленных на укрепление торгово-экономического сотрудничества двух стран", - сказала Гурьянова. Как сообщается, два соглашения направлены на расширения экспорта российской сельскохозяйственной продукции в Китай. Это соглашения между ООО "Альтернатива плюс" с китайскими компаниями Guangxi Free Trade Zone Fandong International Supply Chain Group и Xinjiang Organic Food Import & Export Trade. Кроме того, научно-производственный консорциум "Передовые технологии" и Chase Qingrost (Qingdao) Int'l Trade заключили соглашение о поставках на китайский рынок натуральной косметики российского производства. III Международный форум "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа.

