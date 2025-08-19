https://1prime.ru/20250819/ssha-860926075.html
Число новых домов в США выросло на 5,2 процента
2025-08-19T16:22+0300
2025-08-19T16:22+0300
2025-08-19T16:23+0300
недвижимость
бизнес
сша
в мире
мировая экономика
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в июле, увеличилось на 5,2% по сравнению с пересмотренным показателем июня и составило 1,428 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - до 1,29 миллиона с изначального значения июня в 1,321 миллиона, которое было пересмотрено до 1,358 миллиона. В годовом выражении число новых домов в США в отчетном месяце подскочило на 12,9%. При этом число разрешений на строительство в США в июле снизилось на 2,8% к пересмотренному показателю июня - до 1,354 миллиона. Аналитики ожидали показателя на отметке в 1,39 миллиона разрешений. В годовом выражении значение опустилось на 5,7%. Объем продаж нового жилья (New Home Sales) - важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.
сша
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в июле, увеличилось на 5,2% по сравнению с пересмотренным показателем июня и составило 1,428 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - до 1,29 миллиона с изначального значения июня в 1,321 миллиона, которое было пересмотрено до 1,358 миллиона.
В годовом выражении число новых домов в США
в отчетном месяце подскочило на 12,9%.
При этом число разрешений на строительство в США в июле снизилось на 2,8% к пересмотренному показателю июня - до 1,354 миллиона. Аналитики ожидали показателя на отметке в 1,39 миллиона разрешений. В годовом выражении значение опустилось на 5,7%.
Объем продаж нового жилья (New Home Sales) - важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд.
Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.
