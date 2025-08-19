Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число новых домов в США выросло на 5,2 процента - 19.08.2025
Число новых домов в США выросло на 5,2 процента
Число новых домов в США выросло на 5,2 процента - 19.08.2025, ПРАЙМ
Число новых домов в США выросло на 5,2 процента
Количество новых домов в США, строительство которых было начато в июле, увеличилось на 5,2% по сравнению с пересмотренным показателем июня и составило 1,428... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T16:22+0300
2025-08-19T16:23+0300
недвижимость
бизнес
сша
в мире
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860925922_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_d8b5d62eae7d09279460c6d608c81969.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в июле, увеличилось на 5,2% по сравнению с пересмотренным показателем июня и составило 1,428 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - до 1,29 миллиона с изначального значения июня в 1,321 миллиона, которое было пересмотрено до 1,358 миллиона. В годовом выражении число новых домов в США в отчетном месяце подскочило на 12,9%. При этом число разрешений на строительство в США в июле снизилось на 2,8% к пересмотренному показателю июня - до 1,354 миллиона. Аналитики ожидали показателя на отметке в 1,39 миллиона разрешений. В годовом выражении значение опустилось на 5,7%. Объем продаж нового жилья (New Home Sales) - важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.
https://1prime.ru/20250812/vyruchka-860641918.html
сша
недвижимость, бизнес, сша, в мире, мировая экономика
Недвижимость, Бизнес, США, В мире, Мировая экономика
16:22 19.08.2025 (обновлено: 16:23 19.08.2025)
 
Число новых домов в США выросло на 5,2 процента

Число новых домов в США выросло на 5,2%, до 1,428 млн

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкРабочие на строительстве жилого комплекса
Рабочие на строительстве жилого комплекса - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Рабочие на строительстве жилого комплекса. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в июле, увеличилось на 5,2% по сравнению с пересмотренным показателем июня и составило 1,428 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - до 1,29 миллиона с изначального значения июня в 1,321 миллиона, которое было пересмотрено до 1,358 миллиона.
В годовом выражении число новых домов в США в отчетном месяце подскочило на 12,9%.
При этом число разрешений на строительство в США в июле снизилось на 2,8% к пересмотренному показателю июня - до 1,354 миллиона. Аналитики ожидали показателя на отметке в 1,39 миллиона разрешений. В годовом выражении значение опустилось на 5,7%.
Объем продаж нового жилья (New Home Sales) - важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд.
Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.
Строительство жилья - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
Выручка застройщиков от продажи жилья сократилась на 13%
12 августа, 18:13
 
НедвижимостьБизнесСШАВ миреМировая экономика
 
 
