Лавров ответил на слова Рубио об оплате топлива на Аляске наличными
Лавров ответил на слова Рубио об оплате топлива на Аляске наличными
2025-08-19T17:32+0300
2025-08-19T17:32+0300
2025-08-19T17:43+0300
fox news
сергей лавров
сша
аляска
украина
марко рубио
владимир зеленский
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24" ответил на заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что российская делегация была вынуждена расплачиваться за топливо наличными из-за санкций во время визита на Аляску."За топливо всегда нужно платить. Наличными или нет — это не имеет значения", — сказал он.Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что расходы на покрытие топлива при визитах в другие страны являются обычной практикой. Президенты России и США 15 августа во время встречи на Аляске обсудили возможные пути разрешения украинского конфликта. Оба лидера положительно оценили переговоры. Российский президент по итогам саммита заявил о потенциале для достижения окончания конфликта в Украине и подчеркнул, что Москва стремится к долгосрочному урегулированию. Трамп, со своей стороны, отметил, что они с Путиным пришли к согласию по "многим пунктам" украинского вопроса, хотя по некоторым аспектам договоренности еще не достигнуты. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достижения соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
