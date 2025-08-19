https://1prime.ru/20250819/ssha-860934397.html

Лавров ответил на слова Рубио об оплате топлива на Аляске наличными

Лавров ответил на слова Рубио об оплате топлива на Аляске наличными - 19.08.2025, ПРАЙМ

Лавров ответил на слова Рубио об оплате топлива на Аляске наличными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24" ответил на заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что российская делегация | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T17:32+0300

2025-08-19T17:32+0300

2025-08-19T17:43+0300

fox news

сергей лавров

сша

аляска

украина

марко рубио

владимир зеленский

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg

МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24" ответил на заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что российская делегация была вынуждена расплачиваться за топливо наличными из-за санкций во время визита на Аляску."За топливо всегда нужно платить. Наличными или нет — это не имеет значения", — сказал он.Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что расходы на покрытие топлива при визитах в другие страны являются обычной практикой. Президенты России и США 15 августа во время встречи на Аляске обсудили возможные пути разрешения украинского конфликта. Оба лидера положительно оценили переговоры. Российский президент по итогам саммита заявил о потенциале для достижения окончания конфликта в Украине и подчеркнул, что Москва стремится к долгосрочному урегулированию. Трамп, со своей стороны, отметил, что они с Путиным пришли к согласию по "многим пунктам" украинского вопроса, хотя по некоторым аспектам договоренности еще не достигнуты. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достижения соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

https://1prime.ru/20250818/ssha-860883143.html

https://1prime.ru/20250818/evrosoyuz-860869078.html

сша

аляска

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

fox news, сергей лавров, сша, аляска, украина, марко рубио, владимир зеленский, россия