Лавров ответил на слова Рубио об оплате топлива на Аляске наличными - 19.08.2025
Лавров ответил на слова Рубио об оплате топлива на Аляске наличными
Лавров ответил на слова Рубио об оплате топлива на Аляске наличными - 19.08.2025, ПРАЙМ
Лавров ответил на слова Рубио об оплате топлива на Аляске наличными
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24" ответил на заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что российская делегация | 19.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24" ответил на заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что российская делегация была вынуждена расплачиваться за топливо наличными из-за санкций во время визита на Аляску."За топливо всегда нужно платить. Наличными или нет — это не имеет значения", — сказал он.Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что расходы на покрытие топлива при визитах в другие страны являются обычной практикой. Президенты России и США 15 августа во время встречи на Аляске обсудили возможные пути разрешения украинского конфликта. Оба лидера положительно оценили переговоры. Российский президент по итогам саммита заявил о потенциале для достижения окончания конфликта в Украине и подчеркнул, что Москва стремится к долгосрочному урегулированию. Трамп, со своей стороны, отметил, что они с Путиным пришли к согласию по "многим пунктам" украинского вопроса, хотя по некоторым аспектам договоренности еще не достигнуты. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достижения соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Новости
17:32 19.08.2025 (обновлено: 17:43 19.08.2025)
 
Лавров ответил на слова Рубио об оплате топлива на Аляске наличными

Лавров объяснил слова Марко Рубио об оплате топлива на Аляске наличными

МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24" ответил на заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что российская делегация была вынуждена расплачиваться за топливо наличными из-за санкций во время визита на Аляску.

Рубио в интервью телеканалу NBC сообщил, что российская делегация оплатила авиатопливо во время визита на Аляску наличными из-за американских санкций.

"За топливо всегда нужно платить. Наличными или нет — это не имеет значения", — сказал он.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что расходы на покрытие топлива при визитах в другие страны являются обычной практикой.
Президенты России и США 15 августа во время встречи на Аляске обсудили возможные пути разрешения украинского конфликта. Оба лидера положительно оценили переговоры. Российский президент по итогам саммита заявил о потенциале для достижения окончания конфликта в Украине и подчеркнул, что Москва стремится к долгосрочному урегулированию.
Трамп, со своей стороны, отметил, что они с Путиным пришли к согласию по "многим пунктам" украинского вопроса, хотя по некоторым аспектам договоренности еще не достигнуты. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достижения соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
