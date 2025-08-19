https://1prime.ru/20250819/times-860916677.html

Больше половины миллионеров могут покинуть Великобританию, показал опрос

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Более половины миллионеров покинут Великобританию, если правительство будет продвигаться вперед с идеей введения налога на богатство, сообщает газета Times со ссылкой на исследование компании Walr. "Опрос тысячи человек из числа самых состоятельных жителей страны показал, что 53% из них с большей вероятностью покинут Великобританию, если министр финансов Рэйчел Ривз будет и дальше продавливать идею налога на богатство", - говорится в материале. Около 60% респондентов заявили, что за рубежом их жизнь могла бы быть лучше. Среди самых популярных мест для релокации опрошенные называли США (35%), Канаду (33%), Австралию (25%) и ОАЭ (17%). Однако около 67% респондентов заявили, что по-прежнему считают Великобританию привлекательным местом для инвестиций. Большинство опрошенных (81%) по-прежнему чувствуют себя богатыми, несмотря на рост стоимости жизни и налогового бремени. Как пишет газета, учитывая прогнозируемый дефицит бюджета в размере 50 миллиардов фунтов стерлингов (67,5 миллиарда долларов), правительство рассматривает изменения в налоговой политике, включая налог на прирост капитала и на наследство. В исследовании, которое провела компания по сбору данных Walr с 31 июля по 8 августа, приняли участие 1009 жителей Великобритании в возрасте от 18 до 70 лет, чье состояние превышает один миллион фунтов стерлингов (1,35 миллиона долларов). В апреле Ривз отменила специальный налоговый режим для нерезидентов, который позволял состоятельным иностранцам защищать доходы, полученные за рубежом, от налогообложения в Великобритании.

