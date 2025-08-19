Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп договорился с Путиным о встрече с Зеленским - 19.08.2025
Трамп договорился с Путиным о встрече с Зеленским
Трамп договорился с Путиным о встрече с Зеленским - 19.08.2025, ПРАЙМ
Трамп договорился с Путиным о встрече с Зеленским
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным договорился,... | 19.08.2025, ПРАЙМ
БЕРЛИН, 19 авг - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным договорился, что тот встретится с Владимиром Зеленским в рамках двух недель. Ранее Трамп прервал беседу с лидерами ЕС и Зеленским, чтобы созвониться с Путиным. "Была сделан перерыв. В это время американский президент созвонился с российским президентом, и было договорено, что в течение ближайших двух недель состоится встреча российского и украинского президентов", - сказал Мерц в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на сайте немецкого издания Welt. По его словам, встреча должна состояться в месте, которое еще предстоит согласовать. "Президент Трамп выразил готовность после этого снова организовать трехстороннюю встречу, чтобы переговоры действительно могли начаться", - добавил Мерц. В понедельник Трамп принял в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Трамп договорился с Путиным о встрече с Зеленским

Канцлер Германии Мерц заявил, что Трамп договорился с Путиным о встрече с Зеленским

БЕРЛИН, 19 авг - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным договорился, что тот встретится с Владимиром Зеленским в рамках двух недель.
Ранее Трамп прервал беседу с лидерами ЕС и Зеленским, чтобы созвониться с Путиным.
"Была сделан перерыв. В это время американский президент созвонился с российским президентом, и было договорено, что в течение ближайших двух недель состоится встреча российского и украинского президентов", - сказал Мерц в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на сайте немецкого издания Welt.
По его словам, встреча должна состояться в месте, которое еще предстоит согласовать. "Президент Трамп выразил готовность после этого снова организовать трехстороннюю встречу, чтобы переговоры действительно могли начаться", - добавил Мерц.
В понедельник Трамп принял в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
 
