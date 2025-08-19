Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил о намерении заключить соглашение с Путиным и Зеленским - 19.08.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Трамп заявил о намерении заключить соглашение с Путиным и Зеленским
2025-08-19T15:56+0300
2025-08-19T15:56+0300
политика
общество
сша
украина
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
fox news
ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение по украинскому урегулированию на трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, если их первая встреча "сложится". "Я позвонил президенту Путину. Мы пытаемся договориться о встрече с президентом Зеленским. Посмотрим, что из нее получится, если все сложится, я пойду на трехсторонку закрою дело", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя планы завершения конфликта на Украине.
сша
украина
общество , сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, fox news
Политика, Общество , США, УКРАИНА, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Fox News
15:56 19.08.2025
 
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение по украинскому урегулированию на трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, если их первая встреча "сложится".
"Я позвонил президенту Путину. Мы пытаемся договориться о встрече с президентом Зеленским. Посмотрим, что из нее получится, если все сложится, я пойду на трехсторонку закрою дело", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя планы завершения конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Трамп не собирается участвовать во встрече Путина и Зеленского
15:17
 
