https://1prime.ru/20250819/tramp-860923114.html
Трамп заявил о намерении заключить соглашение с Путиным и Зеленским
Трамп заявил о намерении заключить соглашение с Путиным и Зеленским - 19.08.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о намерении заключить соглашение с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение по украинскому урегулированию на трехсторонней встрече с президентом России Владимиром... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T15:56+0300
2025-08-19T15:56+0300
2025-08-19T15:56+0300
политика
общество
сша
украина
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860825070_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_98f5d8ec96fb0414ddf101b51b3dc5ac.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение по украинскому урегулированию на трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, если их первая встреча "сложится". "Я позвонил президенту Путину. Мы пытаемся договориться о встрече с президентом Зеленским. Посмотрим, что из нее получится, если все сложится, я пойду на трехсторонку закрою дело", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя планы завершения конфликта на Украине.
https://1prime.ru/20250819/tramp-860919935.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860825070_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_76548be35017539180267b6438bf5647.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, fox news
Политика, Общество , США, УКРАИНА, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Fox News
Трамп заявил о намерении заключить соглашение с Путиным и Зеленским
Трамп намерен заключить соглашение на трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским
ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение по украинскому урегулированию на трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, если их первая встреча "сложится".
"Я позвонил президенту Путину. Мы пытаемся договориться о встрече с президентом Зеленским. Посмотрим, что из нее получится, если все сложится, я пойду на трехсторонку закрою дело", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя планы завершения конфликта на Украине.
Трамп не собирается участвовать во встрече Путина и Зеленского