https://1prime.ru/20250819/tramp-860923114.html

Трамп заявил о намерении заключить соглашение с Путиным и Зеленским

Трамп заявил о намерении заключить соглашение с Путиным и Зеленским - 19.08.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил о намерении заключить соглашение с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение по украинскому урегулированию на трехсторонней встрече с президентом России Владимиром... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T15:56+0300

2025-08-19T15:56+0300

2025-08-19T15:56+0300

политика

общество

сша

украина

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

fox news

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860825070_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_98f5d8ec96fb0414ddf101b51b3dc5ac.jpg

ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение по украинскому урегулированию на трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, если их первая встреча "сложится". "Я позвонил президенту Путину. Мы пытаемся договориться о встрече с президентом Зеленским. Посмотрим, что из нее получится, если все сложится, я пойду на трехсторонку закрою дело", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя планы завершения конфликта на Украине.

https://1prime.ru/20250819/tramp-860919935.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, fox news