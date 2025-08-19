Юань открыл торги во вторник снижением

https://1prime.ru/20250819/yuan-860900359.html
2025-08-19T10:04+0300
2025-08-19T10:04+0300
2025-08-19T10:05+0300
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника растет к юаню: курс китайской валюты понижается до 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижался на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 11,17 рубля.
