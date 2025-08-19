https://1prime.ru/20250819/yuan-860900359.html

Юань открыл торги во вторник снижением

Юань открыл торги во вторник снижением - 19.08.2025, ПРАЙМ

Юань открыл торги во вторник снижением

Рубль в начале торгов вторника растет к юаню: курс китайской валюты понижается до 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи. | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T10:04+0300

2025-08-19T10:04+0300

2025-08-19T10:05+0300

экономика

юань

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника растет к юаню: курс китайской валюты понижается до 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижался на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 11,17 рубля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юань