"Погибнут сами". В ФАР высказались об эвакуации альпинистки с Пика Победы

МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России, Александр Яковенко, в эфире радио "Комсомольская правда" сообщил, что спасатели будут сильно рисковать при эвакуации альпинистки Натальи Наговициной с Пика Победы. "Там очень сложный ландшафт. На носилках человека нести – сами спасатели могут упасть в пропасть. Я не уверен, что смогут ее донести и даже, что до нее дойдут. И не погибнут сами", — сказал он.Он также добавил, что если Наталья Наговицина выживет, это станет настоящим чудом. Наговицина, альпинистка из России, получила травму ноги 12 августа во время спуска с Пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте около 7200 метров над уровнем моря. Другие альпинисты пытались прийти ей на помощь, но из-за неблагоприятных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения. В прошлую субботу для эвакуации был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии, однако из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Пассажиры и экипаж выжили, но получили травмы. Позже вертолет Ми-17ВМ смог совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, включая одного россиянина. Однако последующие вылеты пришлось отменить из-за ухудшения погодных условий, и они возобновились только во вторник. В среду представитель МИД России Мария Захарова выразила благодарность властям Киргизии за их внимание к спасению Наговициной.

