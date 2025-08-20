https://1prime.ru/20250820/dogovor-860973610.html

Минск и Тегеран подпишут договор о стратегическом сотрудничестве

2025-08-20T12:30+0300

политика

иран

белоруссия

александр лукашенко

масуд пезешкиан

МИНСК, 20 авг – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом подготовить и подписать договор о стратегическом сотрудничестве между странами. "Мы сегодня провели весьма содержательные переговоры и достигли, как я чувствую, хороших сдвигов в наших отношениях. Хорошим итогом будет, если мы в ближайшее время, как договорились с президентом (Ирана – ред.), подготовим и подпишем договор о стратегическом сотрудничестве", - сказал Лукашенко в заявлении для СМИ по итогам своих переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

иран

белоруссия

иран, белоруссия, александр лукашенко, масуд пезешкиан