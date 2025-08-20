Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минск и Тегеран подпишут договор о стратегическом сотрудничестве - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250820/dogovor-860973610.html
Минск и Тегеран подпишут договор о стратегическом сотрудничестве
Минск и Тегеран подпишут договор о стратегическом сотрудничестве - 20.08.2025, ПРАЙМ
Минск и Тегеран подпишут договор о стратегическом сотрудничестве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом подготовить и подписать договор о стратегическом... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T12:30+0300
2025-08-20T12:30+0300
политика
иран
белоруссия
александр лукашенко
масуд пезешкиан
https://cdnn.1prime.ru/img/83083/76/830837630_0:0:2906:1636_1920x0_80_0_0_082df9199bbea1e4a0d9dd42e5f71763.jpg
МИНСК, 20 авг – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом подготовить и подписать договор о стратегическом сотрудничестве между странами. "Мы сегодня провели весьма содержательные переговоры и достигли, как я чувствую, хороших сдвигов в наших отношениях. Хорошим итогом будет, если мы в ближайшее время, как договорились с президентом (Ирана – ред.), подготовим и подпишем договор о стратегическом сотрудничестве", - сказал Лукашенко в заявлении для СМИ по итогам своих переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
https://1prime.ru/20250811/iran--860569308.html
иран
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83083/76/830837630_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_67ab791ee662e32d38a7188e38c5b217.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, белоруссия, александр лукашенко, масуд пезешкиан
Политика, ИРАН, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Масуд Пезешкиан
12:30 20.08.2025
 
Минск и Тегеран подпишут договор о стратегическом сотрудничестве

Лукашенко: Минск и Тегеран подпишут договор о стратегическом сотрудничестве

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 20 авг – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом подготовить и подписать договор о стратегическом сотрудничестве между странами.
"Мы сегодня провели весьма содержательные переговоры и достигли, как я чувствую, хороших сдвигов в наших отношениях. Хорошим итогом будет, если мы в ближайшее время, как договорились с президентом (Ирана – ред.), подготовим и подпишем договор о стратегическом сотрудничестве", - сказал Лукашенко в заявлении для СМИ по итогам своих переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
СМИ: Иран может согласиться на ограничения в ядерной программе
11 августа, 14:23
 
ПолитикаИРАНБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкоМасуд Пезешкиан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала