Минск и Тегеран подпишут договор о стратегическом сотрудничестве
Минск и Тегеран подпишут договор о стратегическом сотрудничестве
МИНСК, 20 авг – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом подготовить и подписать договор о стратегическом сотрудничестве между странами. "Мы сегодня провели весьма содержательные переговоры и достигли, как я чувствую, хороших сдвигов в наших отношениях. Хорошим итогом будет, если мы в ближайшее время, как договорились с президентом (Ирана – ред.), подготовим и подпишем договор о стратегическом сотрудничестве", - сказал Лукашенко в заявлении для СМИ по итогам своих переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
"Мы сегодня провели весьма содержательные переговоры и достигли, как я чувствую, хороших сдвигов в наших отношениях. Хорошим итогом будет, если мы в ближайшее время, как договорились с президентом (Ирана – ред.), подготовим и подпишем договор о стратегическом сотрудничестве", - сказал Лукашенко в заявлении для СМИ по итогам своих переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
