Бывший депутат Гаджиев* передал Западу сведения закрытого характера

МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Бывший депутат Государственной думы Магомед Гаджиев* (признан иноагентом) передал Западу сведения закрытого характера, за что получил от структур США не менее 45 миллионов долларов, следует из искового заявления Генеральной прокуратуры РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. "Находясь за рубежом, Гаджиев* М.Т. выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства, о чем сообщил на видеозаписи, размещенной в сети Интернет и доступной неопределенному кругу лиц. Ранее за раскрытие сведений закрытого характера получил от правительственных структур США не менее 45 миллионов долларов США, что было выявлено Департаментом государственной эффективности правительства США", - сообщается в документе. Какие именно сведения передал Гаджиев*, в иске не уточняется. По данным источника, у объявленного в России в розыск Гаджиева* есть турецкое гражданство, но он хочет получить американский паспорт. Польское издание GEO Polityka сообщало о наличии у Гаджиева* банковских счетов в США и бизнесе – он якобы является одним из владельцев компании Fantom Foundation, которая занимается выпуском криптовалюты Fantom. Ранее Минюст РФ объявил о внесении Гаджиева* в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ, призывы против спецоперации и получение поддержки со стороны иностранных информационных площадок. После этого Гаджиева* исключили из "Единой России" "за действия, дискредитирующие партию". ГБР Украины сообщало о возбуждении уголовного дела против Гаджиева за поддержку решения о вхождении Крыма в состав РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
