Великобритания ввела новые ограничения в рамках антироссийских санкций
Великобритания ввела новые ограничения в рамках антироссийских санкций - 20.08.2025, ПРАЙМ
Великобритания ввела новые ограничения в рамках антироссийских санкций
20.08.2025
2025-08-20T16:31+0300
2025-08-20T16:31+0300
2025-08-20T16:31+0300
ЛОНДОН, 20 авг - ПРАЙМ. Великобритания ввела ограничения против пяти организаций и трех физических лиц в рамках антироссийских санкций, говорится в сообщении британского минфина. В частности, в санкционный список внесен киргизский "Капитал Банк Центральной Азии" и его директор, гражданин Киргизии Кантемир Чалбаев, а также еще один гражданин Киргизии. В санкционный список попал гражданин РФ Леонид Шумаков, которого Лондон называет директором "проекта A7A5". В июне британская газета Financial Times сообщала, что через привязанный к рублю стейблкоин A7A5, запущенный в Киргизии, якобы прошло 9,3 миллиарда долларов за несколько месяцев. Санкции также введены против люксембургской компании Altair Holding и киргизских компаний Tengricoin, Grinex и Old Vector.
Великобритания ввела новые ограничения в рамках антироссийских санкций
Британия ввела санкции против пяти организаций и трех физических лиц
ЛОНДОН, 20 авг - ПРАЙМ. Великобритания ввела ограничения против пяти организаций и трех физических лиц в рамках антироссийских санкций, говорится в сообщении британского минфина.
В частности, в санкционный список внесен киргизский "Капитал Банк Центральной Азии" и его директор, гражданин Киргизии Кантемир Чалбаев, а также еще один гражданин Киргизии.
В санкционный список попал гражданин РФ Леонид Шумаков, которого Лондон называет директором "проекта A7A5". В июне британская газета Financial Times сообщала, что через привязанный к рублю стейблкоин A7A5, запущенный в Киргизии, якобы прошло 9,3 миллиарда долларов за несколько месяцев.
Санкции также введены против люксембургской компании Altair Holding и киргизских компаний Tengricoin, Grinex и Old Vector.
