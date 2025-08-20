https://1prime.ru/20250820/ssha-861002994.html
Опрос показал идеальную зарплату для среднестатистического американца
Опрос показал идеальную зарплату для среднестатистического американца - 20.08.2025, ПРАЙМ
Опрос показал идеальную зарплату для среднестатистического американца
Идеальная зарплата для среднестатистического американца составляет 74 тысячи долларов в год, следует из опроса компании Talker Research. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T19:55+0300
2025-08-20T19:55+0300
2025-08-20T19:55+0300
мировая экономика
в мире
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a7ef934a48f0e09853528f6a2a6aad9.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Идеальная зарплата для среднестатистического американца составляет 74 тысячи долларов в год, следует из опроса компании Talker Research. "Согласно новому исследованию, среднестатистический американец считает идеальной зарплату в размере 74 тысячи долларов", - говорится в материале. Отмечается, что в исследовании приняли участие две тысячи респондентов, из которых 19% заявили, что для комфортной жизни им нужен доход, превышающий 100 тысяч долларов.
https://1prime.ru/20250820/ekonomika-860996498.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_899438158dbf8f6a880c8181d639c6aa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, в мире, сша
Мировая экономика, В мире, США
Опрос показал идеальную зарплату для среднестатистического американца
Talker Research: идеальная зарплата для американца составляет 74 тысячи долларов в год