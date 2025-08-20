Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал идеальную зарплату для среднестатистического американца - 20.08.2025
Опрос показал идеальную зарплату для среднестатистического американца
Опрос показал идеальную зарплату для среднестатистического американца - 20.08.2025, ПРАЙМ
Опрос показал идеальную зарплату для среднестатистического американца
Идеальная зарплата для среднестатистического американца составляет 74 тысячи долларов в год, следует из опроса компании Talker Research. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T19:55+0300
2025-08-20T19:55+0300
мировая экономика
в мире
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a7ef934a48f0e09853528f6a2a6aad9.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Идеальная зарплата для среднестатистического американца составляет 74 тысячи долларов в год, следует из опроса компании Talker Research. "Согласно новому исследованию, среднестатистический американец считает идеальной зарплату в размере 74 тысячи долларов", - говорится в материале. Отмечается, что в исследовании приняли участие две тысячи респондентов, из которых 19% заявили, что для комфортной жизни им нужен доход, превышающий 100 тысяч долларов.
19:55 20.08.2025
 
Опрос показал идеальную зарплату для среднестатистического американца

Talker Research: идеальная зарплата для американца составляет 74 тысячи долларов в год

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Денежные купюры США. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Идеальная зарплата для среднестатистического американца составляет 74 тысячи долларов в год, следует из опроса компании Talker Research.
"Согласно новому исследованию, среднестатистический американец считает идеальной зарплату в размере 74 тысячи долларов", - говорится в материале.
Отмечается, что в исследовании приняли участие две тысячи респондентов, из которых 19% заявили, что для комфортной жизни им нужен доход, превышающий 100 тысяч долларов.
Заголовок открываемого материала