Опрос показал идеальную зарплату для среднестатистического американца

Опрос показал идеальную зарплату для среднестатистического американца - 20.08.2025, ПРАЙМ

Опрос показал идеальную зарплату для среднестатистического американца

Идеальная зарплата для среднестатистического американца составляет 74 тысячи долларов в год, следует из опроса компании Talker Research. | 20.08.2025, ПРАЙМ

мировая экономика

в мире

сша

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Идеальная зарплата для среднестатистического американца составляет 74 тысячи долларов в год, следует из опроса компании Talker Research. "Согласно новому исследованию, среднестатистический американец считает идеальной зарплату в размере 74 тысячи долларов", - говорится в материале. Отмечается, что в исследовании приняли участие две тысячи респондентов, из которых 19% заявили, что для комфортной жизни им нужен доход, превышающий 100 тысяч долларов.

