В Москве спасли жизнь отца главкома ВСУ, сообщают СМИ
В Москве спасли жизнь отца главкома ВСУ, сообщают СМИ - 20.08.2025, ПРАЙМ
В Москве спасли жизнь отца главкома ВСУ, сообщают СМИ
20.08.2025 Московские медики спасли отца главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Станислава от смертельной болезни, сообщает Telegram-канал SHOT.
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Московские медики спасли отца главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Станислава от смертельной болезни, сообщает Telegram-канал SHOT."По данным SHOT, 86-летний Станислав Прокофьевич идет на поправку и будет выписан из клиники в конце августа", — указано в посте.Уточняется, что отец украинского военного лидера был доставлен в больницу с заболеванием мозга, которое обострилось на фоне коронавирусной инфекции.SHOT также отмечает, что за лечение генерал заплатил сам, и его стоимость обошлась в 2,5 миллиона рублей. Главнокомандующий ВСУ немедленно связался с семьей после получения информации о состоянии здоровья отца.
В Москве спасли жизнь отца главкома ВСУ, сообщают СМИ
