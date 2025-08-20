Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве спасли жизнь отца главкома ВСУ, сообщают СМИ - 20.08.2025
В Москве спасли жизнь отца главкома ВСУ, сообщают СМИ
В Москве спасли жизнь отца главкома ВСУ, сообщают СМИ - 20.08.2025, ПРАЙМ
В Москве спасли жизнь отца главкома ВСУ, сообщают СМИ
Московские медики спасли отца главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Станислава от смертельной болезни, сообщает Telegram-канал SHOT. | 20.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Московские медики спасли отца главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Станислава от смертельной болезни, сообщает Telegram-канал SHOT."По данным SHOT, 86-летний Станислав Прокофьевич идет на поправку и будет выписан из клиники в конце августа", — указано в посте.Уточняется, что отец украинского военного лидера был доставлен в больницу с заболеванием мозга, которое обострилось на фоне коронавирусной инфекции.SHOT также отмечает, что за лечение генерал заплатил сам, и его стоимость обошлась в 2,5 миллиона рублей. Главнокомандующий ВСУ немедленно связался с семьей после получения информации о состоянии здоровья отца.
Новости
09:29 20.08.2025
 
В Москве спасли жизнь отца главкома ВСУ, сообщают СМИ

SHOT: московские врачи спасли жизнь отца главкома ВСУ Сырского

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Александр Сырский. Архивное фото
© Фото : Офис президента Украины
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Московские медики спасли отца главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Станислава от смертельной болезни, сообщает Telegram-канал SHOT.
"По данным SHOT, 86-летний Станислав Прокофьевич идет на поправку и будет выписан из клиники в конце августа", — указано в посте.
Уточняется, что отец украинского военного лидера был доставлен в больницу с заболеванием мозга, которое обострилось на фоне коронавирусной инфекции.
SHOT также отмечает, что за лечение генерал заплатил сам, и его стоимость обошлась в 2,5 миллиона рублей. Главнокомандующий ВСУ немедленно связался с семьей после получения информации о состоянии здоровья отца.
В Раде призвали уволить главкома ВСУ Сырского
21 мая, 10:08
21 мая, 10:08
 
