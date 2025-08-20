Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС ожидают трудностей с отправкой войск на Украину, сообщает Politico
Политика
В ЕС ожидают трудностей с отправкой войск на Украину, сообщает Politico
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В Евросоюзе считают, что реализация отправки Великобританией и Францией войск на Украину в качестве гарантий безопасности может вызвать сложности из-за политической слабости их руководства и непростой экономической ситуации, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. "Учитывая политическую слабость Макрона и Стармера, сложно представить, как этот план (отправки войск на Украину - ред.) будет реализован... Сейчас непростые времена с экономической точки зрения", - приводит слова дипломата издание.В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как сообщало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В ЕС ожидают трудностей с отправкой войск на Украину, сообщает Politico

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В Евросоюзе считают, что реализация отправки Великобританией и Францией войск на Украину в качестве гарантий безопасности может вызвать сложности из-за политической слабости их руководства и непростой экономической ситуации, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
"Учитывая политическую слабость Макрона и Стармера, сложно представить, как этот план (отправки войск на Украину - ред.) будет реализован... Сейчас непростые времена с экономической точки зрения", - приводит слова дипломата издание.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как сообщало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Трамп: Британия, Германия и Франция хотят разместить войска на Украине
Вчера, 15:34
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
