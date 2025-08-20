https://1prime.ru/20250820/voyska-860956453.html

В ЕС ожидают трудностей с отправкой войск на Украину, сообщает Politico

2025-08-20T08:05+0300

политика

общество

украина

великобритания

сша

дональд трамп

владимир зеленский

ес

нато

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В Евросоюзе считают, что реализация отправки Великобританией и Францией войск на Украину в качестве гарантий безопасности может вызвать сложности из-за политической слабости их руководства и непростой экономической ситуации, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. "Учитывая политическую слабость Макрона и Стармера, сложно представить, как этот план (отправки войск на Украину - ред.) будет реализован... Сейчас непростые времена с экономической точки зрения", - приводит слова дипломата издание.В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как сообщало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.

2025

