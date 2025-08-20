https://1prime.ru/20250820/voyska-860956453.html
В ЕС ожидают трудностей с отправкой войск на Украину, сообщает Politico
В ЕС ожидают трудностей с отправкой войск на Украину, сообщает Politico - 20.08.2025, ПРАЙМ
В ЕС ожидают трудностей с отправкой войск на Украину, сообщает Politico
В Евросоюзе считают, что реализация отправки Великобританией и Францией войск на Украину в качестве гарантий безопасности может вызвать сложности из-за... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T08:05+0300
2025-08-20T08:05+0300
2025-08-20T08:05+0300
политика
общество
украина
великобритания
сша
дональд трамп
владимир зеленский
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В Евросоюзе считают, что реализация отправки Великобританией и Францией войск на Украину в качестве гарантий безопасности может вызвать сложности из-за политической слабости их руководства и непростой экономической ситуации, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. "Учитывая политическую слабость Макрона и Стармера, сложно представить, как этот план (отправки войск на Украину - ред.) будет реализован... Сейчас непростые времена с экономической точки зрения", - приводит слова дипломата издание.В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как сообщало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
https://1prime.ru/20250819/tramp-860920584.html
украина
великобритания
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_0a9c1f283f1ee7616f766e9c1f95fe43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, великобритания, сша, дональд трамп, владимир зеленский, ес, нато
Политика, Общество , УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО
В ЕС ожидают трудностей с отправкой войск на Украину, сообщает Politico
Politico: отправка Британии и Франции войск на Украину может вызвать сложности
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В Евросоюзе считают, что реализация отправки Великобританией и Францией войск на Украину в качестве гарантий безопасности может вызвать сложности из-за политической слабости их руководства и непростой экономической ситуации, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
"Учитывая политическую слабость Макрона и Стармера, сложно представить, как этот план (отправки войск на Украину - ред.) будет реализован... Сейчас непростые времена с экономической точки зрения", - приводит слова дипломата издание.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как сообщало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Трамп: Британия, Германия и Франция хотят разместить войска на Украине