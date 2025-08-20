Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД объяснили причины приостановки оформления загранпаспорта - 20.08.2025
В МВД объяснили причины приостановки оформления загранпаспорта
В МВД объяснили причины приостановки оформления загранпаспорта - 20.08.2025, ПРАЙМ
В МВД объяснили причины приостановки оформления загранпаспорта
Полицейские приостановят оформление загранпаспорта, если заявитель не посетит ведомство в течение 15 календарных дней после получения приглашения, сообщили в... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T15:50+0300
2025-08-20T15:50+0300
общество
бизнес
россия
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860988080_0:807:1333:1557_1920x0_80_0_0_f8637caa7ba52fc01c8522b2e62d1300.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Полицейские приостановят оформление загранпаспорта, если заявитель не посетит ведомство в течение 15 календарных дней после получения приглашения, сообщили в миграционной службе МВД РФ. "МВД России приостановит работу с заявлением о выдаче загранпаспорта, если заявитель не посетит ведомство в течение 15 календарных дней после получения приглашения, в случае если заявление подавалось в электронном виде. Если заявитель придёт в МВД России в течение 6 месяцев со дня подачи заявления, то ему не нужно заново подавать заявление и оплачивать госпошлину", - говорится в сообщении. Однако, если прошло более 6 месяцев с момента подачи заявления, ведомство вынесет решение о прекращении оформления загранпаспорта. В этом случае придётся подавать заявление заново и ещё раз оплачивать госпошлину, пояснили в ведомстве. Правоохранители напомнили, что заграничный паспорт может быть готов в течение одного месяца, если регион оформления и регистрации по месту жительства у заявителя один и тот же. В случае, если регионы оформления загранпаспорта и регистрации по месту жительства у заявителя не совпадают, нет регистрации по месту жительства или имеется допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, срок изготовления увеличивается до трёх месяцев.
общество , бизнес, россия, мвд
Общество , Бизнес, РОССИЯ, МВД
15:50 20.08.2025
 
В МВД объяснили причины приостановки оформления загранпаспорта

МВД приостановит оформление загранпаспорта, если заявитель не посетит ведомство

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Полицейские приостановят оформление загранпаспорта, если заявитель не посетит ведомство в течение 15 календарных дней после получения приглашения, сообщили в миграционной службе МВД РФ.
"МВД России приостановит работу с заявлением о выдаче загранпаспорта, если заявитель не посетит ведомство в течение 15 календарных дней после получения приглашения, в случае если заявление подавалось в электронном виде. Если заявитель придёт в МВД России в течение 6 месяцев со дня подачи заявления, то ему не нужно заново подавать заявление и оплачивать госпошлину", - говорится в сообщении.
Однако, если прошло более 6 месяцев с момента подачи заявления, ведомство вынесет решение о прекращении оформления загранпаспорта. В этом случае придётся подавать заявление заново и ещё раз оплачивать госпошлину, пояснили в ведомстве.
Правоохранители напомнили, что заграничный паспорт может быть готов в течение одного месяца, если регион оформления и регистрации по месту жительства у заявителя один и тот же.
В случае, если регионы оформления загранпаспорта и регистрации по месту жительства у заявителя не совпадают, нет регистрации по месту жительства или имеется допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, срок изготовления увеличивается до трёх месяцев.
ОбществоБизнесРОССИЯМВД
 
 
