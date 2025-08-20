https://1prime.ru/20250820/zagranpasport-860988440.html

В МВД объяснили причины приостановки оформления загранпаспорта

В МВД объяснили причины приостановки оформления загранпаспорта - 20.08.2025, ПРАЙМ

В МВД объяснили причины приостановки оформления загранпаспорта

Полицейские приостановят оформление загранпаспорта, если заявитель не посетит ведомство в течение 15 календарных дней после получения приглашения, сообщили в... | 20.08.2025, ПРАЙМ

общество

бизнес

россия

мвд

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Полицейские приостановят оформление загранпаспорта, если заявитель не посетит ведомство в течение 15 календарных дней после получения приглашения, сообщили в миграционной службе МВД РФ. "МВД России приостановит работу с заявлением о выдаче загранпаспорта, если заявитель не посетит ведомство в течение 15 календарных дней после получения приглашения, в случае если заявление подавалось в электронном виде. Если заявитель придёт в МВД России в течение 6 месяцев со дня подачи заявления, то ему не нужно заново подавать заявление и оплачивать госпошлину", - говорится в сообщении. Однако, если прошло более 6 месяцев с момента подачи заявления, ведомство вынесет решение о прекращении оформления загранпаспорта. В этом случае придётся подавать заявление заново и ещё раз оплачивать госпошлину, пояснили в ведомстве. Правоохранители напомнили, что заграничный паспорт может быть готов в течение одного месяца, если регион оформления и регистрации по месту жительства у заявителя один и тот же. В случае, если регионы оформления загранпаспорта и регистрации по месту жительства у заявителя не совпадают, нет регистрации по месту жительства или имеется допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, срок изготовления увеличивается до трёх месяцев.

