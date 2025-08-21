Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты оценили вероятность увеличения пошлины на импорт стали в США - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250821/eksperty-861020748.html
Эксперты оценили вероятность увеличения пошлины на импорт стали в США
Эксперты оценили вероятность увеличения пошлины на импорт стали в США - 21.08.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили вероятность увеличения пошлины на импорт стали в США
Американская пошлина на импорт стали может быть увеличена с текущих 50% до 75-100%, считают опрошенные РИА Новости эксперты. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T06:18+0300
2025-08-21T06:18+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
сша
дональд трамп
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861020748.jpg?1755746287
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Американская пошлина на импорт стали может быть увеличена с текущих 50% до 75-100%, считают опрошенные РИА Новости эксперты. США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25% для всех стран. Американский президент Дональд Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления отечественной сталелитейной индустрии. Затем, в августе, он пообещал новые пошлины. Накануне министерство торговли США расширило применение импортных пошлин на 407 видов ввозимой на американскую территории продукции из стали и алюминия. "Объявление августа 2025 года о введении тарифов может означать в ближайшие недели как сохранение текущих ставок, так и возможное повышение до 75-100% ставки", - прокомментировала слова Трампа о новых пошлинах на сталь заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. Она отметила, что в текущем году у США уже было несколько раундов повышения пошлин на сталь для поддержки внутреннего производства: в феврале до 25%, в мае - до 50%. Расширение применения импортной пошлины на 407 продуктов из стали и алюминия может быть связано также с тем, что в августе, по данным Американского института железа и стали, производство стали в США снизилось на 1,4%, добавила аналитик. Схожего мнения о возможном повышении размера пошлины на сталь придерживается и эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. "Исходя из предыдущих паттернов можно предположить, что стартовый уровень варьируется около 75-100% (увеличение с текущих 50%). В дальнейшем стоит ожидать усиление давления и обещание поднять пошлины до 200-300% в течение полутора лет", - полагает он. Смирнов допускает подобного постепенного увеличения ставок для тех стран, кто не достиг сделки с США.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, сша, дональд трамп, "бкс мир инвестиций"
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, "БКС Мир инвестиций"
06:18 21.08.2025
 
Эксперты оценили вероятность увеличения пошлины на импорт стали в США

Эксперты: пошлина на импорт стали в США может быть увеличена до 75-100%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Американская пошлина на импорт стали может быть увеличена с текущих 50% до 75-100%, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25% для всех стран. Американский президент Дональд Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления отечественной сталелитейной индустрии. Затем, в августе, он пообещал новые пошлины.
Накануне министерство торговли США расширило применение импортных пошлин на 407 видов ввозимой на американскую территории продукции из стали и алюминия.
"Объявление августа 2025 года о введении тарифов может означать в ближайшие недели как сохранение текущих ставок, так и возможное повышение до 75-100% ставки", - прокомментировала слова Трампа о новых пошлинах на сталь заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.
Она отметила, что в текущем году у США уже было несколько раундов повышения пошлин на сталь для поддержки внутреннего производства: в феврале до 25%, в мае - до 50%.
Расширение применения импортной пошлины на 407 продуктов из стали и алюминия может быть связано также с тем, что в августе, по данным Американского института железа и стали, производство стали в США снизилось на 1,4%, добавила аналитик.
Схожего мнения о возможном повышении размера пошлины на сталь придерживается и эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
"Исходя из предыдущих паттернов можно предположить, что стартовый уровень варьируется около 75-100% (увеличение с текущих 50%). В дальнейшем стоит ожидать усиление давления и обещание поднять пошлины до 200-300% в течение полутора лет", - полагает он.
Смирнов допускает подобного постепенного увеличения ставок для тех стран, кто не достиг сделки с США.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаСШАДональд Трамп"БКС Мир инвестиций"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала