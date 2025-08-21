https://1prime.ru/20250821/eksperty-861020748.html

Эксперты оценили вероятность увеличения пошлины на импорт стали в США

Эксперты оценили вероятность увеличения пошлины на импорт стали в США - 21.08.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили вероятность увеличения пошлины на импорт стали в США

Американская пошлина на импорт стали может быть увеличена с текущих 50% до 75-100%, считают опрошенные РИА Новости эксперты. | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T06:18+0300

2025-08-21T06:18+0300

2025-08-21T06:18+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

сша

дональд трамп

"бкс мир инвестиций"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861020748.jpg?1755746287

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Американская пошлина на импорт стали может быть увеличена с текущих 50% до 75-100%, считают опрошенные РИА Новости эксперты. США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25% для всех стран. Американский президент Дональд Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления отечественной сталелитейной индустрии. Затем, в августе, он пообещал новые пошлины. Накануне министерство торговли США расширило применение импортных пошлин на 407 видов ввозимой на американскую территории продукции из стали и алюминия. "Объявление августа 2025 года о введении тарифов может означать в ближайшие недели как сохранение текущих ставок, так и возможное повышение до 75-100% ставки", - прокомментировала слова Трампа о новых пошлинах на сталь заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. Она отметила, что в текущем году у США уже было несколько раундов повышения пошлин на сталь для поддержки внутреннего производства: в феврале до 25%, в мае - до 50%. Расширение применения импортной пошлины на 407 продуктов из стали и алюминия может быть связано также с тем, что в августе, по данным Американского института железа и стали, производство стали в США снизилось на 1,4%, добавила аналитик. Схожего мнения о возможном повышении размера пошлины на сталь придерживается и эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. "Исходя из предыдущих паттернов можно предположить, что стартовый уровень варьируется около 75-100% (увеличение с текущих 50%). В дальнейшем стоит ожидать усиление давления и обещание поднять пошлины до 200-300% в течение полутора лет", - полагает он. Смирнов допускает подобного постепенного увеличения ставок для тех стран, кто не достиг сделки с США.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, сша, дональд трамп, "бкс мир инвестиций"