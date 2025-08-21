https://1prime.ru/20250821/eksperty-861020748.html
Эксперты оценили вероятность увеличения пошлины на импорт стали в США
Эксперты оценили вероятность увеличения пошлины на импорт стали в США
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Американская пошлина на импорт стали может быть увеличена с текущих 50% до 75-100%, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25% для всех стран. Американский президент Дональд Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления отечественной сталелитейной индустрии. Затем, в августе, он пообещал новые пошлины.
Накануне министерство торговли США расширило применение импортных пошлин на 407 видов ввозимой на американскую территории продукции из стали и алюминия.
"Объявление августа 2025 года о введении тарифов может означать в ближайшие недели как сохранение текущих ставок, так и возможное повышение до 75-100% ставки", - прокомментировала слова Трампа о новых пошлинах на сталь заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.
Она отметила, что в текущем году у США уже было несколько раундов повышения пошлин на сталь для поддержки внутреннего производства: в феврале до 25%, в мае - до 50%.
Расширение применения импортной пошлины на 407 продуктов из стали и алюминия может быть связано также с тем, что в августе, по данным Американского института железа и стали, производство стали в США снизилось на 1,4%, добавила аналитик.
Схожего мнения о возможном повышении размера пошлины на сталь придерживается и эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
"Исходя из предыдущих паттернов можно предположить, что стартовый уровень варьируется около 75-100% (увеличение с текущих 50%). В дальнейшем стоит ожидать усиление давления и обещание поднять пошлины до 200-300% в течение полутора лет", - полагает он.
Смирнов допускает подобного постепенного увеличения ставок для тех стран, кто не достиг сделки с США.
