В ОП предложили создать механизм защиты прав учителей

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Механизм защиты прав учителей, которой поможет им открыто говорить об успеваемости учеников, не опасаясь давления со стороны родителей, необходим в России, считает член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. "Учителя порою боятся говорить правду о реальных знаниях своих учеников, так как опасаются порою безумного поведения родителей. Вот здесь надо проблему решать комплексно, не только повышая их материальные гарантии, но и давая им возможность защиты своих прав через заключение коллективного соглашения министерства (образования РФ - ред.) и профсоюза учителей, в котором будет указано, что слово учителя является авторитетным", - сказал Машаров в разговоре с РИА Новости. Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов отметил, что для современной школы крайне важна защита прав учителей, так как, по его словам, в 90-е годы образовательные учреждения, как и сами педагоги, стали рассматриваться как "образовательная услуга", что негативно сказалось на отношении к ним. Машаров считает, что до тех пор, пока директора школ будут ориентироваться на мнение родителей в ущерб мнению учителей, из школ будет происходить отток педагогических кадров. Машаров подчеркнул, что необходимо менять ситуацию, чтобы учителя чувствовали себя защищенными и могли свободно говорить об успеваемости учеников.

