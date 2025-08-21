Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил изучить комплектование автомобилей для эвакуации раненых - 21.08.2025, ПРАЙМ
Путин поручил изучить комплектование автомобилей для эвакуации раненых
Путин поручил изучить комплектование автомобилей для эвакуации раненых - 21.08.2025, ПРАЙМ
Путин поручил изучить комплектование автомобилей для эвакуации раненых
Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу и МО РФ рассмотреть возможность комплектования автомобилей для эвакуации раненых средствами защиты от БПЛА. | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T16:28+0300
2025-08-21T16:28+0300
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу и МО РФ рассмотреть возможность комплектования автомобилей для эвакуации раненых средствами защиты от БПЛА. Соответствующий перечень поручений по итогам осмотра выставки проектов Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" опубликован на сайте Кремля. "Минпромторгу России совместно с Минобороны России рассмотреть вопрос о комплектовании автомобилей, поставляемых в Вооруженные Силы Российской Федерации и используемых для эвакуации раненых, средствами защиты от беспилотных воздушных судов (беспилотных летательных аппаратов), в том числе "противодронными решетками" и противоосколочными одеялами", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 1 октября 2025 года, ответственными назначены глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и министр обороны РФ Андрей Белоусов.
бизнес, россия, владимир путин, антон алиханов, андрей белоусов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Антон Алиханов, Андрей Белоусов, Минпромторг
16:28 21.08.2025
 
Путин поручил изучить комплектование автомобилей для эвакуации раненых

Путин поручил изучить комплектование автомобилей для эвакуации раненых защитой от БПЛА

© РИА Новости . Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Павел Быркин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу и МО РФ рассмотреть возможность комплектования автомобилей для эвакуации раненых средствами защиты от БПЛА.
Соответствующий перечень поручений по итогам осмотра выставки проектов Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" опубликован на сайте Кремля.
"Минпромторгу России совместно с Минобороны России рассмотреть вопрос о комплектовании автомобилей, поставляемых в Вооруженные Силы Российской Федерации и используемых для эвакуации раненых, средствами защиты от беспилотных воздушных судов (беспилотных летательных аппаратов), в том числе "противодронными решетками" и противоосколочными одеялами", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 октября 2025 года, ответственными назначены глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Лавров обозначил условие для встречи Путина и Зеленского
Лавров обозначил условие для встречи Путина и Зеленского
13:52
 
БизнесРОССИЯВладимир ПутинАнтон АлихановАндрей БелоусовМинпромторг
 
 
