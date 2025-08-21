https://1prime.ru/20250821/putin-861052615.html
Путин поручил изучить комплектование автомобилей для эвакуации раненых
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу и МО РФ рассмотреть возможность комплектования автомобилей для эвакуации раненых средствами защиты от БПЛА. Соответствующий перечень поручений по итогам осмотра выставки проектов Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" опубликован на сайте Кремля. "Минпромторгу России совместно с Минобороны России рассмотреть вопрос о комплектовании автомобилей, поставляемых в Вооруженные Силы Российской Федерации и используемых для эвакуации раненых, средствами защиты от беспилотных воздушных судов (беспилотных летательных аппаратов), в том числе "противодронными решетками" и противоосколочными одеялами", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 1 октября 2025 года, ответственными назначены глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и министр обороны РФ Андрей Белоусов.
бизнес, россия, владимир путин, антон алиханов, андрей белоусов, минпромторг
