"Ростех" в перспективе сможет поставлять самолеты другим странам

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" в перспективе сможет поставлять гражданские самолеты другим странам, но в приоритете внутренний рынок, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Начинка – полностью наша, производство – тоже. Мы более предсказуемы, и в мире нас знают как надежных партнеров, которые держат слово. Поэтому наши лайнеры однозначно найдут своих покупателей за рубежом. Но это – в перспективе. Пока у нас в приоритете все-таки внутренний рынок", - рассказал Чемезов.
Он уточнил, что главное преимущество российских самолетов – независимость от импорта. "Сами видите, какое беспокойное сейчас время. Запад вводит все новые и новые санкции против самых разных стран: Сирия, Иран, Китай. Эпизодически искрит даже в отношениях США и ЕС", - подчеркнул Чемезов.
При этом на поставки новых российских самолетов санкции никак повлиять не могут.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") в конце июля завершила сборку последнего опытного импортозамещенного самолета МС-21 в линейке, начались приемо-сдаточные испытания борта. Кроме того, более 20 импортозамещенных самолетов SJ-100 находятся на разных стадиях готовности на предприятиях госкорпорации "Ростех". Также при поддержке Минпромторга реализуется программа модернизации и возобновления серийного производства региональных самолетов Ил-114-300.
