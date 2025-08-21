Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ростех" в перспективе сможет поставлять самолеты другим странам - 21.08.2025, ПРАЙМ
"Ростех" в перспективе сможет поставлять самолеты другим странам
"Ростех" в перспективе сможет поставлять самолеты другим странам - 21.08.2025, ПРАЙМ
"Ростех" в перспективе сможет поставлять самолеты другим странам
Госкорпорация "Ростех" в перспективе сможет поставлять гражданские самолеты другим странам, но в приоритете внутренний рынок, сообщил в интервью РИА Новости... | 21.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" в перспективе сможет поставлять гражданские самолеты другим странам, но в приоритете внутренний рынок, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов. "Начинка – полностью наша, производство – тоже. Мы более предсказуемы, и в мире нас знают как надежных партнеров, которые держат слово. Поэтому наши лайнеры однозначно найдут своих покупателей за рубежом. Но это – в перспективе. Пока у нас в приоритете все-таки внутренний рынок", - рассказал Чемезов. Он уточнил, что главное преимущество российских самолетов – независимость от импорта. "Сами видите, какое беспокойное сейчас время. Запад вводит все новые и новые санкции против самых разных стран: Сирия, Иран, Китай. Эпизодически искрит даже в отношениях США и ЕС", - подчеркнул Чемезов. При этом на поставки новых российских самолетов санкции никак повлиять не могут. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") в конце июля завершила сборку последнего опытного импортозамещенного самолета МС-21 в линейке, начались приемо-сдаточные испытания борта. Кроме того, более 20 импортозамещенных самолетов SJ-100 находятся на разных стадиях готовности на предприятиях госкорпорации "Ростех". Также при поддержке Минпромторга реализуется программа модернизации и возобновления серийного производства региональных самолетов Ил-114-300.
04:50 21.08.2025
 
"Ростех" в перспективе сможет поставлять самолеты другим странам

Чемезов: "Ростех" в перспективе сможет поставлять гражданские самолеты другим странам

