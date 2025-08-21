https://1prime.ru/20250821/rostehi-861019406.html

"Ростех" в перспективе сможет поставлять самолеты другим странам

"Ростех" в перспективе сможет поставлять самолеты другим странам - 21.08.2025, ПРАЙМ

"Ростех" в перспективе сможет поставлять самолеты другим странам

Госкорпорация "Ростех" в перспективе сможет поставлять гражданские самолеты другим странам, но в приоритете внутренний рынок, сообщил в интервью РИА Новости... | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T04:50+0300

2025-08-21T04:50+0300

2025-08-21T04:50+0300

бизнес

россия

запад

сирия

иран

сергей чемезов

ростех

ес

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861019406.jpg?1755741028

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" в перспективе сможет поставлять гражданские самолеты другим странам, но в приоритете внутренний рынок, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов. "Начинка – полностью наша, производство – тоже. Мы более предсказуемы, и в мире нас знают как надежных партнеров, которые держат слово. Поэтому наши лайнеры однозначно найдут своих покупателей за рубежом. Но это – в перспективе. Пока у нас в приоритете все-таки внутренний рынок", - рассказал Чемезов. Он уточнил, что главное преимущество российских самолетов – независимость от импорта. "Сами видите, какое беспокойное сейчас время. Запад вводит все новые и новые санкции против самых разных стран: Сирия, Иран, Китай. Эпизодически искрит даже в отношениях США и ЕС", - подчеркнул Чемезов. При этом на поставки новых российских самолетов санкции никак повлиять не могут. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") в конце июля завершила сборку последнего опытного импортозамещенного самолета МС-21 в линейке, начались приемо-сдаточные испытания борта. Кроме того, более 20 импортозамещенных самолетов SJ-100 находятся на разных стадиях готовности на предприятиях госкорпорации "Ростех". Также при поддержке Минпромторга реализуется программа модернизации и возобновления серийного производства региональных самолетов Ил-114-300.

запад

сирия

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, запад, сирия, иран, сергей чемезов, ростех, ес, минпромторг