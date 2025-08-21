https://1prime.ru/20250821/turtsiya-861039556.html

В Турции ответили на вопрос о возможной миссии миротворцев на Украине

В Турции ответили на вопрос о возможной миссии миротворцев на Украине - 21.08.2025, ПРАЙМ

В Турции ответили на вопрос о возможной миссии миротворцев на Украине

Анкара считает преждевременными рассуждения о возможной миссии миротворцев на Украине, пока не достигнуто прекращение огня, сообщил в четверг гостелеканал TRT... | 21.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-21T12:41+0300

2025-08-21T12:41+0300

2025-08-21T12:41+0300

политика

общество

украина

турция

анкара

дональд трамп

владимир зеленский

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg

СТАМБУЛ, 21 авг - ПРАЙМ. Анкара считает преждевременными рассуждения о возможной миссии миротворцев на Украине, пока не достигнуто прекращение огня, сообщил в четверг гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источник в минобороны Турции. "Коалиция желающих" европейских стран выступает за введение вооруженных сил западных стран на Украину. Российские официальные лица неоднократно заявляли о неприемлемости размещения иностранного контингента, считая это провокационным шагом. Источник в минобороны Турции отметил, что Анкара вносит вклад во все инициативы, направленные на обеспечение мира в регионе. "Сначала необходимо достичь прекращения огня между РФ и Украиной, а после этого определять рамки миссии с четко определенной задачей, когда будет установлено, какая страна в какой степени внесет свой вклад в эту миссию. Выступать с оценками и прогнозами, пока не обеспечена конкретная основа, некорректно", - отметил источник в МО Турции. Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.

https://1prime.ru/20250821/finlyandiya-861036457.html

украина

турция

анкара

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, турция, анкара, дональд трамп, владимир зеленский, нато