В Турции ответили на вопрос о возможной миссии миротворцев на Украине

СТАМБУЛ, 21 авг - ПРАЙМ. Анкара считает преждевременными рассуждения о возможной миссии миротворцев на Украине, пока не достигнуто прекращение огня, сообщил в четверг гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источник в минобороны Турции.
"Коалиция желающих" европейских стран выступает за введение вооруженных сил западных стран на Украину. Российские официальные лица неоднократно заявляли о неприемлемости размещения иностранного контингента, считая это провокационным шагом.
Источник в минобороны Турции отметил, что Анкара вносит вклад во все инициативы, направленные на обеспечение мира в регионе.
"Сначала необходимо достичь прекращения огня между РФ и Украиной, а после этого определять рамки миссии с четко определенной задачей, когда будет установлено, какая страна в какой степени внесет свой вклад в эту миссию. Выступать с оценками и прогнозами, пока не обеспечена конкретная основа, некорректно", - отметил источник в МО Турции.
Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
