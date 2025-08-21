Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции ответили на вопрос о возможной миссии миротворцев на Украине - 21.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250821/turtsiya-861039556.html
В Турции ответили на вопрос о возможной миссии миротворцев на Украине
В Турции ответили на вопрос о возможной миссии миротворцев на Украине - 21.08.2025, ПРАЙМ
В Турции ответили на вопрос о возможной миссии миротворцев на Украине
Анкара считает преждевременными рассуждения о возможной миссии миротворцев на Украине, пока не достигнуто прекращение огня, сообщил в четверг гостелеканал TRT... | 21.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-21T12:41+0300
2025-08-21T12:41+0300
политика
общество
украина
турция
анкара
дональд трамп
владимир зеленский
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg
СТАМБУЛ, 21 авг - ПРАЙМ. Анкара считает преждевременными рассуждения о возможной миссии миротворцев на Украине, пока не достигнуто прекращение огня, сообщил в четверг гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источник в минобороны Турции. "Коалиция желающих" европейских стран выступает за введение вооруженных сил западных стран на Украину. Российские официальные лица неоднократно заявляли о неприемлемости размещения иностранного контингента, считая это провокационным шагом. Источник в минобороны Турции отметил, что Анкара вносит вклад во все инициативы, направленные на обеспечение мира в регионе. "Сначала необходимо достичь прекращения огня между РФ и Украиной, а после этого определять рамки миссии с четко определенной задачей, когда будет установлено, какая страна в какой степени внесет свой вклад в эту миссию. Выступать с оценками и прогнозами, пока не обеспечена конкретная основа, некорректно", - отметил источник в МО Турции. Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
https://1prime.ru/20250821/finlyandiya-861036457.html
украина
турция
анкара
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2563dfc3fe56d53591a5b4dc2678821a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, турция, анкара, дональд трамп, владимир зеленский, нато
Политика, Общество , УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Анкара, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО
12:41 21.08.2025
 
В Турции ответили на вопрос о возможной миссии миротворцев на Украине

МО: Турция считает преждевременными рассуждения о миссии миротворцев на Украине

© flickr.com / Nicholas Ng%Флаг Турции
%Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
© flickr.com / Nicholas Ng
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 21 авг - ПРАЙМ. Анкара считает преждевременными рассуждения о возможной миссии миротворцев на Украине, пока не достигнуто прекращение огня, сообщил в четверг гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источник в минобороны Турции.
"Коалиция желающих" европейских стран выступает за введение вооруженных сил западных стран на Украину. Российские официальные лица неоднократно заявляли о неприемлемости размещения иностранного контингента, считая это провокационным шагом.
Источник в минобороны Турции отметил, что Анкара вносит вклад во все инициативы, направленные на обеспечение мира в регионе.
"Сначала необходимо достичь прекращения огня между РФ и Украиной, а после этого определять рамки миссии с четко определенной задачей, когда будет установлено, какая страна в какой степени внесет свой вклад в эту миссию. Выступать с оценками и прогнозами, пока не обеспечена конкретная основа, некорректно", - отметил источник в МО Турции.
Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
В Финляндии высказались об отправке военных на Украину
11:44
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАТУРЦИЯАнкараДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала