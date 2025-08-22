Глава минэкономики Словакии сообщила о новой атаке на нефтепровод "Дружба"

https://1prime.ru/20250822/druzhba-861082433.html
происшествия
нефть
словакия
украина
рф
петер сийярто
БРАТИСЛАВА, 22 авг - ПРАЙМ. Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака, прокачка нефти в скором времени снова может остановиться. В среду министерство экономики республики сообщало, что поставки по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, остановленные в понедельник после атаки Украины, возобновлены. "Новая атака на нефтепровод "Дружба" у белорусской границы. Перекачка скоро остановится. Выясняем масштаб ущерба", - говорится в заявлении Саковой на ее странице в социальных сетях.В понедельник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на "Дружбу". Транзит возобновился вечером во вторник, Будапешт поблагодарил РФ за оперативный ремонт.
словакия
украина
рф
