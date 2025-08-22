Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава минэкономики Словакии сообщила о новой атаке на нефтепровод "Дружба" - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250822/druzhba-861082433.html
Глава минэкономики Словакии сообщила о новой атаке на нефтепровод "Дружба"
Глава минэкономики Словакии сообщила о новой атаке на нефтепровод "Дружба" - 22.08.2025, ПРАЙМ
Глава минэкономики Словакии сообщила о новой атаке на нефтепровод "Дружба"
Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака, прокачка нефти в скором времени снова может остановиться. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T09:06+0300
2025-08-22T09:06+0300
происшествия
нефть
словакия
украина
рф
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/32/841333219_0:180:1921:1260_1920x0_80_0_0_9e7f8e103ecb77047d281e4d701b38dc.jpg
БРАТИСЛАВА, 22 авг - ПРАЙМ. Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака, прокачка нефти в скором времени снова может остановиться. В среду министерство экономики республики сообщало, что поставки по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, остановленные в понедельник после атаки Украины, возобновлены. "Новая атака на нефтепровод "Дружба" у белорусской границы. Перекачка скоро остановится. Выясняем масштаб ущерба", - говорится в заявлении Саковой на ее странице в социальных сетях.В понедельник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на "Дружбу". Транзит возобновился вечером во вторник, Будапешт поблагодарил РФ за оперативный ремонт.
https://1prime.ru/20250820/neft-860971694.html
словакия
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/32/841333219_0:0:1919:1439_1920x0_80_0_0_a00cf232ad08f15001193f4eb4e58e14.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, словакия, украина, рф, петер сийярто
Происшествия, Нефть, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, РФ, Петер Сийярто
09:06 22.08.2025
 
Глава минэкономики Словакии сообщила о новой атаке на нефтепровод "Дружба"

Минэкономики Словакии сообщило о новой атаке на "Дружбу", прокачку остановят

© Фото : АО «Транснефть – Дружба»Нефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© Фото : АО «Транснефть – Дружба»
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 22 авг - ПРАЙМ. Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака, прокачка нефти в скором времени снова может остановиться.
В среду министерство экономики республики сообщало, что поставки по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, остановленные в понедельник после атаки Украины, возобновлены.
"Новая атака на нефтепровод "Дружба" у белорусской границы. Перекачка скоро остановится. Выясняем масштаб ущерба", - говорится в заявлении Саковой на ее странице в социальных сетях.
В понедельник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на "Дружбу". Транзит возобновился вечером во вторник, Будапешт поблагодарил РФ за оперативный ремонт.
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
В Словакию возобновили поставки нефти по нефтепроводу "Дружба"
20 августа, 11:55
 
ПроисшествияНефтьСЛОВАКИЯУКРАИНАРФПетер Сийярто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала