https://1prime.ru/20250822/druzhba-861091746.html
Аналитик назвал цель атаки Украины на "Дружбу"
Аналитик назвал цель атаки Украины на "Дружбу" - 22.08.2025, ПРАЙМ
Аналитик назвал цель атаки Украины на "Дружбу"
Очередная атака Украины не нефтепровод "Дружба" была направлена против Венгрии с целью оказания давления из-за позиции Будапешта, который против вступления... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T12:20+0300
2025-08-22T12:20+0300
2025-08-22T12:20+0300
энергетика
нефть
украина
венгрия
киев
виктор орбан
петер сийярто
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/32/841333219_0:180:1921:1260_1920x0_80_0_0_9e7f8e103ecb77047d281e4d701b38dc.jpg
БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Очередная атака Украины не нефтепровод "Дружба" была направлена против Венгрии с целью оказания давления из-за позиции Будапешта, который против вступления Киева в Евросоюз, заявил аналитик венгерского центра общественного мнения Nézőpont Intézet Балинт Ротиш. В пятницу глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. "То, что в течение короткого времени против нефтепровода "Дружба" было совершено несколько атак, стоит расценивать как своего рода оказание давления. Целью атак была скорее не Россия, а мы", - сказал Ротиш в эфире радио Kossuth. По мнению эксперта, давление связано с тем, что "членство Украины в Евросоюзе всё больше отдаляется, а Венгрия не готова менять позицию по этому вопросу". В понедельник Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на "Дружбу". Транзит возобновился вечером во вторник, Будапешт поблагодарил РФ за оперативный ремонт. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас процесс евроинтеграции Украины фактически зашел в тупик, поскольку Будапешт не дал согласия на открытие переговорных кластеров.
https://1prime.ru/20250822/obraschenie-861088355.html
украина
венгрия
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/32/841333219_0:0:1919:1439_1920x0_80_0_0_a00cf232ad08f15001193f4eb4e58e14.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, украина, венгрия, киев, виктор орбан, петер сийярто, ес, мид
Энергетика, Нефть, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Киев, Виктор Орбан, Петер Сийярто, ЕС, МИД
Аналитик назвал цель атаки Украины на "Дружбу"
Ротиш: атакой на "Дружбу" Киев хотел надавить на Венгрию, которая против Украины в ЕС
БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Очередная атака Украины не нефтепровод "Дружба" была направлена против Венгрии с целью оказания давления из-за позиции Будапешта, который против вступления Киева в Евросоюз, заявил аналитик венгерского центра общественного мнения Nézőpont Intézet Балинт Ротиш.
В пятницу глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины.
"То, что в течение короткого времени против нефтепровода "Дружба" было совершено несколько атак, стоит расценивать как своего рода оказание давления. Целью атак была скорее не Россия, а мы", - сказал Ротиш в эфире радио Kossuth.
По мнению эксперта, давление связано с тем, что "членство Украины в Евросоюзе всё больше отдаляется, а Венгрия не готова менять позицию по этому вопросу".
В понедельник Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на "Дружбу". Транзит возобновился вечером во вторник, Будапешт поблагодарил РФ за оперативный ремонт.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас процесс евроинтеграции Украины фактически зашел в тупик, поскольку Будапешт не дал согласия на открытие переговорных кластеров.
Словакия и Венгрия обратились в ЕК из-за атак ВСУ на нефтепровод "Дружба"