Аналитик назвал цель атаки Украины на "Дружбу"
Аналитик назвал цель атаки Украины на "Дружбу" - 22.08.2025, ПРАЙМ
Аналитик назвал цель атаки Украины на "Дружбу"
Очередная атака Украины не нефтепровод "Дружба" была направлена против Венгрии с целью оказания давления из-за позиции Будапешта, который против вступления... | 22.08.2025, ПРАЙМ
БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Очередная атака Украины не нефтепровод "Дружба" была направлена против Венгрии с целью оказания давления из-за позиции Будапешта, который против вступления Киева в Евросоюз, заявил аналитик венгерского центра общественного мнения Nézőpont Intézet Балинт Ротиш. В пятницу глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. "То, что в течение короткого времени против нефтепровода "Дружба" было совершено несколько атак, стоит расценивать как своего рода оказание давления. Целью атак была скорее не Россия, а мы", - сказал Ротиш в эфире радио Kossuth. По мнению эксперта, давление связано с тем, что "членство Украины в Евросоюзе всё больше отдаляется, а Венгрия не готова менять позицию по этому вопросу". В понедельник Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на "Дружбу". Транзит возобновился вечером во вторник, Будапешт поблагодарил РФ за оперативный ремонт. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас процесс евроинтеграции Украины фактически зашел в тупик, поскольку Будапешт не дал согласия на открытие переговорных кластеров.
12:20 22.08.2025
 
Аналитик назвал цель атаки Украины на "Дружбу"

Ротиш: атакой на "Дружбу" Киев хотел надавить на Венгрию, которая против Украины в ЕС

© Фото : АО «Транснефть – Дружба»Нефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© Фото : АО «Транснефть – Дружба»
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Очередная атака Украины не нефтепровод "Дружба" была направлена против Венгрии с целью оказания давления из-за позиции Будапешта, который против вступления Киева в Евросоюз, заявил аналитик венгерского центра общественного мнения Nézőpont Intézet Балинт Ротиш.
В пятницу глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины.
"То, что в течение короткого времени против нефтепровода "Дружба" было совершено несколько атак, стоит расценивать как своего рода оказание давления. Целью атак была скорее не Россия, а мы", - сказал Ротиш в эфире радио Kossuth.
По мнению эксперта, давление связано с тем, что "членство Украины в Евросоюзе всё больше отдаляется, а Венгрия не готова менять позицию по этому вопросу".
В понедельник Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на "Дружбу". Транзит возобновился вечером во вторник, Будапешт поблагодарил РФ за оперативный ремонт.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас процесс евроинтеграции Украины фактически зашел в тупик, поскольку Будапешт не дал согласия на открытие переговорных кластеров.
ЭнергетикаНефтьУКРАИНАВЕНГРИЯКиевВиктор ОрбанПетер СийяртоЕСМИД
 
 
