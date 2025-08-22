Аналитик назвал цель атаки Украины на "Дружбу"

https://1prime.ru/20250822/druzhba-861091746.html

Очередная атака Украины не нефтепровод "Дружба" была направлена против Венгрии с целью оказания давления из-за позиции Будапешта, который против вступления... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T12:20+0300

энергетика

нефть

украина

венгрия

киев

виктор орбан

петер сийярто

ес

мид

БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Очередная атака Украины не нефтепровод "Дружба" была направлена против Венгрии с целью оказания давления из-за позиции Будапешта, который против вступления Киева в Евросоюз, заявил аналитик венгерского центра общественного мнения Nézőpont Intézet Балинт Ротиш. В пятницу глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. "То, что в течение короткого времени против нефтепровода "Дружба" было совершено несколько атак, стоит расценивать как своего рода оказание давления. Целью атак была скорее не Россия, а мы", - сказал Ротиш в эфире радио Kossuth. По мнению эксперта, давление связано с тем, что "членство Украины в Евросоюзе всё больше отдаляется, а Венгрия не готова менять позицию по этому вопросу". В понедельник Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на "Дружбу". Транзит возобновился вечером во вторник, Будапешт поблагодарил РФ за оперативный ремонт. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас процесс евроинтеграции Украины фактически зашел в тупик, поскольку Будапешт не дал согласия на открытие переговорных кластеров.

2025

нефть, украина, венгрия, киев, виктор орбан, петер сийярто, ес, мид