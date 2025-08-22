Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании "голубиного" настроя главы ФРС США

https://1prime.ru/20250822/fyuchersy-861099348.html

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу растут в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, в котором участники рынка надеются услышать признаки смягчения денежно-кредитной политики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.00 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,27%, до 44 977 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,16%, до 23 257,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 6 400,5 пункта. В пятницу планируется выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле, в содержании которого аналитики надеются получить дополнительные сведения относительно дальнейшего направления кредитно-денежной политики регулятора. "В преддверии выступления председателя ФРС Пауэлла в Джексон-Хоуле рынки, похоже, слишком обнадежены "голубиным" сдвигом денежно-кредитной политики регулятора", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Gama Asset Management Раджив Де Мелло (Rajeev De Mello). Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (69,3%) ждет понижения ставки рефинансирования в США уже на следующем заседании Федрезерва в сентябре - до 4-4,25%, остальные предполагают ее сохранение на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых.

