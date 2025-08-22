Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США предложили Европе обеспечить гарантии безопасности Украине - 22.08.2025, ПРАЙМ
Политика
СМИ: США предложили Европе обеспечить гарантии безопасности Украине
2025-08-22T08:25+0300
2025-08-22T08:25+0300
политика
украина
сша
европа
марко рубио
фридрих мерц
cnn
мид рф
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82951/01/829510138_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_f0319e5a5575aef6207127a3611015ae.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио уведомил в четверг европейских советников по безопасности о том, что, по мнению Белого дома, Европа должна взять на себя ведущую роль при обеспечении гарантий безопасности Киеву, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванного европейского дипломата. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что советники по национальной безопасности из стран Европы и Украины планируют в четверг встретиться с Рубио, который также временно исполняет обязанности советника по нацбезопасности Штатов, для обсуждения гарантий безопасности Украине. Как пишет газета, гарантии безопасности со стороны США могли бы включать обещание воздушной поддержки европейским операциям или помощи Вашингтона в разведдеятельности для поддержки миссий на Украине, а также размещение сил в Черном море. Также может быть решено, как обеспечить юридическую силу гарантий безопасности, включая вопрос о необходимости одобрения конгрессом США, добавляет издание. "Рубио заявил в четверг своим европейским коллегам о том, что США будет участвовать в (обеспечении - ред.) гарантий Украине, но администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа считает, что Европа должна взять на себя ведущую роль", - заявил телеканалу европейский дипломат. Дипломат подчеркнул, что Рубио не указал никаких деталей по возможным гарантиям безопасности. CNN напомнил, что в среду председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн встретился с военными лидерами стран Европы, обсуждая урегулирование украинского конфликта. Один из источников, осведомленный о встрече, уточнил телеканалу, что США рассматривают использование беспилотных летающих средств в рамках обеспечения безопасности Киеву. "Возможная поддержка с воздуха стала основной темой, и хотя в администрации Трампа есть определенная обеспокоенность по поводу привлечения американских пилотов к выполнению пилотируемых миссий по поддержке с воздуха над Украиной, наблюдается большая открытость к выполнению миссий по поддержке с воздуха с помощью беспилотных самолетов", - отмечает CNN со ссылкой на источник. Телеканал добавил со ссылкой на два, как утверждается, неназванных осведомленных источника, что пилоты США могут также быть задействованы для патрульных полетов над Украиной. Еще один, как утверждается, осведомленный источник, уточняет телеканалу, что использование беспилотников США может быть неудобно для проведения "взлетов по тревоге", так как беспилотники - слишком медленные. Поэтому остальным странам придется выделить дополнительные летающие средства, если США ограничится только дронами. Телеканал добавил со ссылкой на два неназванных источника, осведомленных по поводу переговоров о гарантиях безопасности, что пилоты США могут также быть задействованы для патрульных полетов над Украиной, обеспечивая получение "изображений высокого разрешения линии фронта" и перемещений военных в рамках того, что можно было бы считать "промежуточным вариантом".
украина, сша, европа, марко рубио, фридрих мерц, cnn, мид рф, нато
Политика, УКРАИНА, США, ЕВРОПА, Марко Рубио, Фридрих Мерц, CNN, МИД РФ, НАТО
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом
Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности нужны Украине
Вчера, 11:10
Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности нужны Украине
Вчера, 11:10
 
