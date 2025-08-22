https://1prime.ru/20250822/kalifornija-861073580.html

В Калифорнии одобрили план по изменению границ избирательных округов

В Калифорнии одобрили план по изменению границ избирательных округов - 22.08.2025, ПРАЙМ

В Калифорнии одобрили план по изменению границ избирательных округов

Ассамблея штата Калифорния одобрила законопроект, который позволит вынести на ноябрьское голосование план губернатора-демократа Гэвина Ньюсома по изменению... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T01:40+0300

2025-08-22T01:40+0300

2025-08-22T01:40+0300

экономика

общество

калифорния

техас

сша

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861073580.jpg?1755816019

ВАШИНГТОН, 22 авг – ПРАЙМ. Ассамблея штата Калифорния одобрила законопроект, который позволит вынести на ноябрьское голосование план губернатора-демократа Гэвина Ньюсома по изменению границ избирательных округов в ответ на действия республиканцев в штате Техас. В ходе голосования, результаты которого составили 57 голосов "за" при 20 "против", контролируемая демократами Ассамблея одобрила законопроект, устанавливающий сроки и процедуры проведения общенациональных выборов по перераспределению округов, запланированных на 4 ноября. Данная мера направлена на получение пяти дополнительных мест в палате представителей до промежуточных выборов 2026 года. Теперь законопроект будет направлен на утверждение в сенат штата Калифорния, где демократы также обладают значительным большинством голосов. Ранее палата представителей Техаса, в которой превалируют республиканцы, одобрила новые карты округов, которые должны создать пять дополнительных мест для Республиканской партии в палате представителей США. После этого документы были направлены в сенат штата для окончательного утверждения и подписания губернатором. В то же время в Калифорнии, где демократы также инициировали процесс изменения границ, чтобы усилить свое представительство, республиканцы обратились в суд с целью заблокировать эту инициативу. Однако Верховный суд отклонил иск республиканских законодателей.

калифорния

техас

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , калифорния, техас, сша, верховный суд