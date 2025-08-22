https://1prime.ru/20250822/kirgiziya-861073074.html

СМИ: альпинистке Наговицыной придется заплатить за свое спасение

СМИ: альпинистке Наговицыной придется заплатить за свое спасение - 22.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: альпинистке Наговицыной придется заплатить за свое спасение

Telegram-канал Mash сообщил, что с российской альпинистки Натальи Наговицына, которая оказалась в опасной ситуации с переломом ноги на высоте семи тысяч метров... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T01:16+0300

2025-08-22T01:16+0300

2025-08-22T01:17+0300

общество

киргизия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861008713_0:0:545:307_1920x0_80_0_0_81494c0d205db36226fa7d1a029276f5.jpg

МОСКВА, 22 августа — РИА Новости. Telegram-канал Mash сообщил, что с российской альпинистки Натальи Наговицына, которая оказалась в опасной ситуации с переломом ноги на высоте семи тысяч метров на Пике Победы в Киргизии, могут потребовать компенсировать часть расходов на ее спасение. В публикации говорится: "Предварительно, пока спасение оценивают в 58,8 тысячи долларов (4 718 000 рублей. — Прим. Ред.). В сумму входят: вертолеты, медики и, возможно, эвакуация тела, если альпинистка не выживет". Согласно данным из Telegram-канала, у Наговицыной была оформлена только базовая страховка, покрывающая 35 тысяч долларов (2 808 000 рублей). Если альпинистка не выживет, оставшуюся сумму может потребоваться выплатить ее сыну. Наговицына получила травму ноги 12 августа во время спуска с Пика Победы, который является высочайшей горной вершиной Тянь-Шаня, находящейся на высоте около 7200 метров над уровнем моря. Ее попытались спасти другие альпинисты, однако неблагоприятные условия погоды сделали эту задачу невыполнимой, и один из них погиб от переохлаждения. Для проведения эвакуации 16 августа был задействован вертолет Ми-8, принадлежащий министерству обороны Киргизии. В условиях сильной турбулентности он вынужден был совершить жесткую посадку, получившие на борту незначительные травмы. Ми-17ВМ, вылетевший на замену, смог произвести один рейс и эвакуировать часть спасателей и нескольких альпинистов, включая одного россиянина. Однако, повторные вылеты были невозможны из-за ухудшения погодных условий, и они возобновились лишь во вторник.

https://1prime.ru/20250809/strakhovanie-860463124.html

https://1prime.ru/20241223/denali-853789640.html

киргизия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , киргизия