СМИ: альпинистке Наговицыной придется заплатить за свое спасение
Российская альпинистка Наталья Наговицина
© Фото : соцсети Натальи Наговицыной
МОСКВА, 22 августа — РИА Новости. Telegram-канал Mash сообщил, что с российской альпинистки Натальи Наговицына, которая оказалась в опасной ситуации с переломом ноги на высоте семи тысяч метров на Пике Победы в Киргизии, могут потребовать компенсировать часть расходов на ее спасение.
В публикации говорится: "Предварительно, пока спасение оценивают в 58,8 тысячи долларов (4 718 000 рублей. — Прим. Ред.). В сумму входят: вертолеты, медики и, возможно, эвакуация тела, если альпинистка не выживет".
Согласно данным из Telegram-канала, у Наговицыной была оформлена только базовая страховка, покрывающая 35 тысяч долларов (2 808 000 рублей). Если альпинистка не выживет, оставшуюся сумму может потребоваться выплатить ее сыну.
Наговицына получила травму ноги 12 августа во время спуска с Пика Победы, который является высочайшей горной вершиной Тянь-Шаня, находящейся на высоте около 7200 метров над уровнем моря. Ее попытались спасти другие альпинисты, однако неблагоприятные условия погоды сделали эту задачу невыполнимой, и один из них погиб от переохлаждения. Для проведения эвакуации 16 августа был задействован вертолет Ми-8, принадлежащий министерству обороны Киргизии. В условиях сильной турбулентности он вынужден был совершить жесткую посадку, получившие на борту незначительные травмы. Ми-17ВМ, вылетевший на замену, смог произвести один рейс и эвакуировать часть спасателей и нескольких альпинистов, включая одного россиянина. Однако, повторные вылеты были невозможны из-за ухудшения погодных условий, и они возобновились лишь во вторник.