Китай в июле нарастил импорт американской соли до $4,8 млн

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Китай по итогам июля нарастил импорт американской соли до максимальных с мая прошлого года 4,8 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Как в месячном, так и в годовом выражении этот показатель вырос почти вдвое. США являются третьим из крупнейших поставщиков соли в Китай, уступая по объемам в денежном выражении лишь Индии и Австралии. Российский экспорт этой продукции в КНР довольно скромный - 40,3 тысячи долларов по итогам июля.

