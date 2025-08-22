Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-22T06:45+0300
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Китай по итогам июля нарастил импорт американской соли до максимальных с мая прошлого года 4,8 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Как в месячном, так и в годовом выражении этот показатель вырос почти вдвое. США являются третьим из крупнейших поставщиков соли в Китай, уступая по объемам в денежном выражении лишь Индии и Австралии. Российский экспорт этой продукции в КНР довольно скромный - 40,3 тысячи долларов по итогам июля.
06:45 22.08.2025
 
Китай в июле нарастил импорт американской соли до $4,8 млн

Китай в июле нарастил импорт американской соли до рекордных 4,8 миллиона долларов

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Китай по итогам июля нарастил импорт американской соли до максимальных с мая прошлого года 4,8 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Как в месячном, так и в годовом выражении этот показатель вырос почти вдвое.
США являются третьим из крупнейших поставщиков соли в Китай, уступая по объемам в денежном выражении лишь Индии и Австралии.
Российский экспорт этой продукции в КНР довольно скромный - 40,3 тысячи долларов по итогам июля.
 
