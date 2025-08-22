https://1prime.ru/20250822/moskva-861072857.html

В центре Москвы в пятницу и субботу перекроют ряд улиц

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Ряд улиц в центре Москвы перекроют в пятницу и субботу в связи с проведением московского транспортного электрофестиваля. Как сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта, будет закрыто движение по 1 полосе в каждом направлении на участках улиц Зубовской, Большой Пироговской, в проезде Девичьего Поля 22 августа с 15.00 до 23.59, 23 августа с 20.00 до 23.00. Также будет запрещена парковка 22 августа с 00.01 до окончания мероприятия на участках улиц Зубовской, Большой Пироговской, в проезде Девичьего Поля и Новоконюшенном переулке, 23 августа с 00.01 до 18.00 на участке Дашкова переулка. Движение будет закрыто 23 августа с 00.01 до 18.00 в Новоконюшенном переулке от улицы Бурденко до проезда Девичьего Поля, с 00.01 до 20.00 на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, в проезде Девичьего Поля от улицы Плющиха до Зубовской улицы и на Большой Пироговской улице от Новодевичьего проезда до Зубовской улицы, с 11.50 до окончания мероприятия на внешней стороне Садового кольца и Зубовской улице от Дашкова переулка до Садового кольца.

