В центре Москвы в пятницу и субботу перекроют ряд улиц - 22.08.2025, ПРАЙМ
В центре Москвы в пятницу и субботу перекроют ряд улиц
В центре Москвы в пятницу и субботу перекроют ряд улиц - 22.08.2025, ПРАЙМ
В центре Москвы в пятницу и субботу перекроют ряд улиц
Ряд улиц в центре Москвы перекроют в пятницу и субботу в связи с проведением московского транспортного электрофестиваля. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T00:58+0300
2025-08-22T00:58+0300
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Ряд улиц в центре Москвы перекроют в пятницу и субботу в связи с проведением московского транспортного электрофестиваля. Как сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта, будет закрыто движение по 1 полосе в каждом направлении на участках улиц Зубовской, Большой Пироговской, в проезде Девичьего Поля 22 августа с 15.00 до 23.59, 23 августа с 20.00 до 23.00. Также будет запрещена парковка 22 августа с 00.01 до окончания мероприятия на участках улиц Зубовской, Большой Пироговской, в проезде Девичьего Поля и Новоконюшенном переулке, 23 августа с 00.01 до 18.00 на участке Дашкова переулка. Движение будет закрыто 23 августа с 00.01 до 18.00 в Новоконюшенном переулке от улицы Бурденко до проезда Девичьего Поля, с 00.01 до 20.00 на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, в проезде Девичьего Поля от улицы Плющиха до Зубовской улицы и на Большой Пироговской улице от Новодевичьего проезда до Зубовской улицы, с 11.50 до окончания мероприятия на внешней стороне Садового кольца и Зубовской улице от Дашкова переулка до Садового кольца.
2025
00:58 22.08.2025
 
В центре Москвы в пятницу и субботу перекроют ряд улиц

Ряд улиц в центре Москвы перекроют в пятницу и субботу из-за электрофестиваля

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Ряд улиц в центре Москвы перекроют в пятницу и субботу в связи с проведением московского транспортного электрофестиваля.
Как сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта, будет закрыто движение по 1 полосе в каждом направлении на участках улиц Зубовской, Большой Пироговской, в проезде Девичьего Поля 22 августа с 15.00 до 23.59, 23 августа с 20.00 до 23.00. Также будет запрещена парковка 22 августа с 00.01 до окончания мероприятия на участках улиц Зубовской, Большой Пироговской, в проезде Девичьего Поля и Новоконюшенном переулке, 23 августа с 00.01 до 18.00 на участке Дашкова переулка.
Движение будет закрыто 23 августа с 00.01 до 18.00 в Новоконюшенном переулке от улицы Бурденко до проезда Девичьего Поля, с 00.01 до 20.00 на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, в проезде Девичьего Поля от улицы Плющиха до Зубовской улицы и на Большой Пироговской улице от Новодевичьего проезда до Зубовской улицы, с 11.50 до окончания мероприятия на внешней стороне Садового кольца и Зубовской улице от Дашкова переулка до Садового кольца.
 
