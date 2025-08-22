https://1prime.ru/20250822/openonline-861084596.html

Стало известно, что ждет украинца, задержанного за теракт на "Севпотоках"

Гражданину Украины Сергею Кузнецову, арестованному в Италии по подозрению в причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток", грозит до 15 лет заключения | 22.08.2025, ПРАЙМ

РИМ, 22 авг – ПРАЙМ. Гражданину Украины Сергею Кузнецову, арестованному в Италии по подозрению в причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток", грозит до 15 лет заключения после экстрадиции в Германию, пишет портал Open.online. В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. "Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы, сейчас он ожидает начала процесса экстрадиции", - говорится в сообщении онлайн-издания. Как передает местное издание Resto del Carlino, в пятницу Кузнецов предстанет перед судом для подтверждения решения об аресте в свете запроса на экстрадицию в ФРГ. Украинец уже нашел адвоката и, не зная итальянского, получит помощь переводчика. "Тем временем изъятые электронные устройства - смартфоны и компьютеры - будут изучены следователями для восстановления любых оставшихся контактов и связей. Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе. По сообщению Corriere della Sera, он предположительно "приобрел авиабилеты в Польше". После ареста украинца, которого называют бывшим агентом спецслужбы страны, итальянские СМИ сообщили, что проверяют причастность к другому крупному происшествию с украинским следом. Прокуратура Генуи запросила информацию относительно на предмет его возможной причастности ко взрывам на нефтяном танкере в Савоне в феврале этого года. По информации итальянских СМИ, целью нападения был удар по так называемому "теневому флоту" под иностранными флагами, который якобы перевозит нефть российского происхождения вопреки санкциям.

