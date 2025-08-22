https://1prime.ru/20250822/openonline-861084596.html
Стало известно, что ждет украинца, задержанного за теракт на "Севпотоках"
Стало известно, что ждет украинца, задержанного за теракт на "Севпотоках" - 22.08.2025, ПРАЙМ
Стало известно, что ждет украинца, задержанного за теракт на "Севпотоках"
Гражданину Украины Сергею Кузнецову, арестованному в Италии по подозрению в причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток", грозит до 15 лет заключения | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T09:56+0300
2025-08-22T09:56+0300
2025-08-22T09:56+0300
газ
германия
италия
украина
северный поток - 2
https://cdnn.1prime.ru/img/83834/11/838341130_0:0:1147:645_1920x0_80_0_0_bb848f7bf0bdf4f299921f15b4cfc152.jpg
РИМ, 22 авг – ПРАЙМ. Гражданину Украины Сергею Кузнецову, арестованному в Италии по подозрению в причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток", грозит до 15 лет заключения после экстрадиции в Германию, пишет портал Open.online. В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. "Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы, сейчас он ожидает начала процесса экстрадиции", - говорится в сообщении онлайн-издания. Как передает местное издание Resto del Carlino, в пятницу Кузнецов предстанет перед судом для подтверждения решения об аресте в свете запроса на экстрадицию в ФРГ. Украинец уже нашел адвоката и, не зная итальянского, получит помощь переводчика. "Тем временем изъятые электронные устройства - смартфоны и компьютеры - будут изучены следователями для восстановления любых оставшихся контактов и связей. Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе. По сообщению Corriere della Sera, он предположительно "приобрел авиабилеты в Польше". После ареста украинца, которого называют бывшим агентом спецслужбы страны, итальянские СМИ сообщили, что проверяют причастность к другому крупному происшествию с украинским следом. Прокуратура Генуи запросила информацию относительно на предмет его возможной причастности ко взрывам на нефтяном танкере в Савоне в феврале этого года. По информации итальянских СМИ, целью нападения был удар по так называемому "теневому флоту" под иностранными флагами, который якобы перевозит нефть российского происхождения вопреки санкциям.
https://1prime.ru/20250821/rossiya-861066266.html
германия
италия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83834/11/838341130_0:0:925:694_1920x0_80_0_0_48a1dd6ffa95d8baabd7538f19fbbd14.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, германия, италия, украина, северный поток - 2
Газ, ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, УКРАИНА, Северный поток - 2
Стало известно, что ждет украинца, задержанного за теракт на "Севпотоках"
Арестованному за теракт на "Севпотоках" украинцу грозит до 15 лет тюрьмы
РИМ, 22 авг – ПРАЙМ. Гражданину Украины Сергею Кузнецову, арестованному в Италии по подозрению в причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток", грозит до 15 лет заключения после экстрадиции в Германию, пишет портал Open.online.
В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года.
"Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы, сейчас он ожидает начала процесса экстрадиции", - говорится в сообщении онлайн-издания.
Как передает местное издание Resto del Carlino, в пятницу Кузнецов предстанет перед судом для подтверждения решения об аресте в свете запроса на экстрадицию в ФРГ. Украинец уже нашел адвоката и, не зная итальянского, получит помощь переводчика.
"Тем временем изъятые электронные устройства - смартфоны и компьютеры - будут изучены следователями для восстановления любых оставшихся контактов и связей.
Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе. По сообщению Corriere della Sera, он предположительно "приобрел авиабилеты в Польше".
После ареста украинца, которого называют бывшим агентом спецслужбы страны, итальянские СМИ сообщили, что проверяют причастность к другому крупному происшествию с украинским следом. Прокуратура Генуи запросила информацию относительно на предмет его возможной причастности ко взрывам на нефтяном танкере в Савоне в феврале этого года. По информации итальянских СМИ, целью нападения был удар по так называемому "теневому флоту" под иностранными флагами, который якобы перевозит нефть российского происхождения вопреки санкциям.
Посол России оценил арест подозреваемого в диверсии на "Северных потоках"