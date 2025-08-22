Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,46% за неделю

https://1prime.ru/20250822/rynok-861113128.html
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 0,46% и снизился на 3,83% за неделю, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,46%, до 2 896,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,06%, до 1 189,96 пункта, долларовый РТС - на 0,16%, до 1 130,09 пункта.За неделю индекс Мосбиржи упал на 3,83%, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,8%, РТС - на 4,7%.
