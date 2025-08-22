Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,46% за неделю - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250822/rynok-861113128.html
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,46% за неделю
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,46% за неделю - 22.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,46% за неделю
Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 0,46% и снизился на 3,83% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T18:57+0300
2025-08-22T18:57+0300
экономика
акции
рынок
мосбиржа
россия
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/77/841467736_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_247ef4a40b246c0a147e4ded9007ae88.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 0,46% и снизился на 3,83% за неделю, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,46%, до 2 896,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,06%, до 1 189,96 пункта, долларовый РТС - на 0,16%, до 1 130,09 пункта.За неделю индекс Мосбиржи упал на 3,83%, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,8%, РТС - на 4,7%.
https://1prime.ru/20250822/rynok-861099942.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/77/841467736_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4aab47a2045aa92fc0bde45c51e71c95.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
акции, рынок, мосбиржа, россия, ртс
Экономика, Акции, Рынок, Мосбиржа, РОССИЯ, РТС
18:57 22.08.2025
 
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,46% за неделю

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,46% и снизился на 3,83% за неделю

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосковская биржа перед открытием торгов
Московская биржа перед открытием торгов - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Московская биржа перед открытием торгов . Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 0,46% и снизился на 3,83% за неделю, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,46%, до 2 896,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,06%, до 1 189,96 пункта, долларовый РТС - на 0,16%, до 1 130,09 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи упал на 3,83%, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,8%, РТС - на 4,7%.
Сотрудники в офисе московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Российский рынок акций умеренно растет днем в пятницу
15:22
 
ЭкономикаАкцииРынокМосбиржаРОССИЯРТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала