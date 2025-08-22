https://1prime.ru/20250822/smelost-861077950.html
Европе не хватает смелости признать неудачу "чистого нуля"
2025-08-22T07:45+0300
энергетика
экономика
МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Европейским политикам не хватает смелости признать неудачу политики сокращения углеродных выбросов за счет полного отказа от ископаемого топлива ("чистого нуля"), говорится в докладе "РИА-Аналитика" "Новый облик мировой энергетики".
"Плотность энергетического потока является ключевой характеристикой любого вида энергии. По этому показателю такие виды ископаемого топлива, как уголь, нефть и газ, а также атомная энергия намного опережают и солнечную и ветровую энергию. Таким образом, концепция "чистого нуля" фактически перечеркивает столетия поступательного развития общества, предлагая человечеству энергетический регресс. Однако у европейских политиков не хватает смелости публично признать этот факт", - сказано в докладе.
Как отмечают авторы, совокупные расходы на переход к зеленой энергетике за последние десять лет достигли 10 триллионов долларов. В то же время доля солнечной и ветряной энергии в мировом балансе выросла всего на четыре процентных пункта до 6%.
"Уже сейчас становится понятно, что даже удвоение инвестиций не даст желаемого результата. По оценкам экспертов, достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году требует более 180 триллионов долларов вложений", - сказано там.
При этом подчеркивается, что интеграция возобновляемых источников энергии требует глубокой трансформации инфраструктуры, масштабы которой недооценивают, а исторически переход на новые виды топлива никогда не приводил к полному отказу от уже используемых. Таким образом, обращают внимание авторы, одним из крупнейших источников энергии до сих пор остается уголь, занимающий 25% в мировом энергобалансе.
Полный текст доклада "Новый облик мировой энергетики" читайте на сайте ria.ru.
