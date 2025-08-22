https://1prime.ru/20250822/sud-861113740.html

Суд обязал Альфа-банк сделать контррекламу своего инвестиционного счета

Суд обязал Альфа-банк сделать контррекламу своего инвестиционного счета

МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Федеральной антимонопольной службы России обязал Альфа-банк за свой счет осуществить в СМИ контррекламу своего инвестиционного счета, следует из опубликованной в пятницу резолютивной части решения суда и материалов ФАС, с которыми ознакомилось РИА Новости. В телерекламе сообщалось, что банк подарит 20 акций крупнейших компаний каждому клиенту. Однако, как отмечает ФАС, "не было сказано, что для их получения нужно открыть первый брокерский счет, а также купить любые ценные бумаги на сумму от 1000 рублей в приложении банка". ФАС признала рекламу инвестиционного счета Альфа-Банка недостоверной и обратилась с иском в суд, который своим решением 19 августа его полностью удовлетворил. "Опровержение разместить в эфире телеканалов "Первый", НТВ в течение 7 дней подряд четыре раза в сутки, из них 2 раза в сутки с 14.00 до 16.00 и 2 раза в сутки с 20.00 до 22.00", - говорится в решении суда. В судебном акте подробно поясняется, какой должна быть контрреклама в телеэфире. Так, в ее начале не менее 2 секунд на красном фоне крупными буквами белого цвета в верхней части кадра указывается "Контрреклама на основании решения суда". В дальнейшем, указал суд, не менее 10 секунд на красном фоне размещается сообщение из рекламы, признанной ФАС России ненадлежащей: "Дарим 20 акций каждому", при этом слово "каждому" перечеркнуто и одновременно указывается сообщение: "ФАС России признала рекламу Альфа-банка недостоверной, акции дарят не каждому". "Контррекламу осуществить в срок не позднее одного месяца с даты вступления решения суда в силу", - говорится в решении. Оно вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано в апелляции.

