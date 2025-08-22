Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп рассказал, когда прояснится судьба переговоров по Украине - 22.08.2025
Трамп рассказал, когда прояснится судьба переговоров по Украине
Трамп рассказал, когда прояснится судьба переговоров по Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что в течение ближайших двух недель станет ясно, как будут развиваться переговоры по Украине. | 22.08.2025, ПРАЙМ
политика
мировая экономика
украина
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 22 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что в течение ближайших двух недель станет ясно, как будут развиваться переговоры по Украине."Меня совершенно ничего не радует в этой войне, совсем не радует. Абсолютно не радует. Посмотрим, что будет. Думаю, в ближайшие две недели мы узнаем, чем всё обернётся. И лучше, чтобы я был рад", - заявил Трамп журналистам по теме переговоров об урегулировании конфликта на Украине.
мировая экономика, украина, сша, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
20:54 22.08.2025
 
Трамп рассказал, когда прояснится судьба переговоров по Украине

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что в течение ближайших двух недель станет ясно, как будут развиваться переговоры по Украине.
"Меня совершенно ничего не радует в этой войне, совсем не радует. Абсолютно не радует. Посмотрим, что будет. Думаю, в ближайшие две недели мы узнаем, чем всё обернётся. И лучше, чтобы я был рад", - заявил Трамп журналистам по теме переговоров об урегулировании конфликта на Украине.
