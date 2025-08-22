https://1prime.ru/20250822/vengriya-861112442.html
Россия и Венгрия обсудили последствия удара по "Дружбе"
Россия и Венгрия обсудили последствия удара по "Дружбе" - 22.08.2025, ПРАЙМ
Россия и Венгрия обсудили последствия удара по "Дружбе"
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что обсудил заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T18:45+0300
2025-08-22T18:45+0300
2025-08-22T18:53+0300
энергетика
нефть
рф
украина
венгрия
петер сийярто
павел сорокин
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/83680/79/836807999_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b3a70e74936ba355a03a1907d2b39ad.jpg
БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что обсудил заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным последствия удара Украины по нефтепроводу "Дружба", тот заявил, что на устранение повреждений уйдёт минимум пять дней. Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. "Мы обсудили технические последствия атаки с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным... Российский коллега заверил, что маршрут поставок пытаются восстановить как можно скорее, но эти работы точно продлятся не менее пяти дней", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Министр уточнил, что последствия этой украинской атаки гораздо серьезнее предыдущих, потому что во время неё украинцы, помимо дронов, использовали ракеты.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20250822/evrokomissiya-861110903.html
рф
украина
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83680/79/836807999_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11ce77c2bdd6285232c09f4adc64f15f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рф, украина, венгрия, петер сийярто, павел сорокин, всу
Энергетика, Нефть, РФ, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, Павел Сорокин, ВСУ
Россия и Венгрия обсудили последствия удара по "Дружбе"
Сийярто обсудил с Сорокиным последствия удара Украины по нефтепроводу "Дружба"