Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Венгрия обсудили последствия удара по "Дружбе" - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250822/vengriya-861112442.html
Россия и Венгрия обсудили последствия удара по "Дружбе"
Россия и Венгрия обсудили последствия удара по "Дружбе" - 22.08.2025, ПРАЙМ
Россия и Венгрия обсудили последствия удара по "Дружбе"
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что обсудил заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T18:45+0300
2025-08-22T18:53+0300
энергетика
нефть
рф
украина
венгрия
петер сийярто
павел сорокин
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/83680/79/836807999_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b3a70e74936ba355a03a1907d2b39ad.jpg
БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что обсудил заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным последствия удара Украины по нефтепроводу "Дружба", тот заявил, что на устранение повреждений уйдёт минимум пять дней. Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. "Мы обсудили технические последствия атаки с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным... Российский коллега заверил, что маршрут поставок пытаются восстановить как можно скорее, но эти работы точно продлятся не менее пяти дней", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Министр уточнил, что последствия этой украинской атаки гораздо серьезнее предыдущих, потому что во время неё украинцы, помимо дронов, использовали ракеты.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20250822/evrokomissiya-861110903.html
рф
украина
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83680/79/836807999_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11ce77c2bdd6285232c09f4adc64f15f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рф, украина, венгрия, петер сийярто, павел сорокин, всу
Энергетика, Нефть, РФ, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, Павел Сорокин, ВСУ
18:45 22.08.2025 (обновлено: 18:53 22.08.2025)
 
Россия и Венгрия обсудили последствия удара по "Дружбе"

Сийярто обсудил с Сорокиным последствия удара Украины по нефтепроводу "Дружба"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что обсудил заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным последствия удара Украины по нефтепроводу "Дружба", тот заявил, что на устранение повреждений уйдёт минимум пять дней.
Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
"Мы обсудили технические последствия атаки с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным... Российский коллега заверил, что маршрут поставок пытаются восстановить как можно скорее, но эти работы точно продлятся не менее пяти дней", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Министр уточнил, что последствия этой украинской атаки гораздо серьезнее предыдущих, потому что во время неё украинцы, помимо дронов, использовали ракеты.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
ЕК подтвердила получение письма от Венгрии и Словакии об атаке на "Дружбу"
18:25
 
ЭнергетикаНефтьРФУКРАИНАВЕНГРИЯПетер СийяртоПавел СорокинВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала