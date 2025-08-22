https://1prime.ru/20250822/vengriya-861112442.html

Россия и Венгрия обсудили последствия удара по "Дружбе"

БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что обсудил заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным последствия удара Украины по нефтепроводу "Дружба", тот заявил, что на устранение повреждений уйдёт минимум пять дней. Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. "Мы обсудили технические последствия атаки с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным... Российский коллега заверил, что маршрут поставок пытаются восстановить как можно скорее, но эти работы точно продлятся не менее пяти дней", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Министр уточнил, что последствия этой украинской атаки гораздо серьезнее предыдущих, потому что во время неё украинцы, помимо дронов, использовали ракеты.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

