https://1prime.ru/20250822/vengriya-861118020.html
Сийярто сообщил Орбану о запасах нефти в Венгрии
Сийярто сообщил Орбану о запасах нефти в Венгрии - 22.08.2025, ПРАЙМ
Сийярто сообщил Орбану о запасах нефти в Венгрии
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что сообщил премьер-министру страны Виктору Орбану об имеющихся в Венгрии... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T20:26+0300
2025-08-22T20:26+0300
2025-08-22T20:26+0300
нефть
газ
венгрия
словакия
украина
петер сийярто
виктор орбан
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/73/763457332_0:202:3855:2370_1920x0_80_0_0_e8f39e3d7452418836ab56600f4497fb.jpg
БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что сообщил премьер-министру страны Виктору Орбану об имеющихся в Венгрии коммерческих и стратегических запасах нефти. Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. "Из-за атаки на нефтепровод "Дружба" весь день были на горячей линии с премьер-министром... (Сообщил - ред.) об имеющихся коммерческих и стратегических запасах (нефти - ред.)", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Начальник отдела энергетической и климатической политики венгерского исследовательского института Századvég Оливер Хортаи ранее заявил газете Magyar Nemzet, что у Венгрии есть стратегические запасы нефти на три месяца, поэтому краткосрочные перебои с поставками не вызовут больших проблем, но если остановки нефтепровода "Дружба" станут регулярными, это приведет к серьезным последствиям и для поставок, и для стоимости нефти.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
венгрия
словакия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/73/763457332_214:0:3642:2571_1920x0_80_0_0_1c6cb2081f1e67692278b710a7abab14.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, венгрия, словакия, украина, петер сийярто, виктор орбан, всу
Нефть, Газ, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Петер Сийярто, Виктор Орбан, ВСУ
Сийярто сообщил Орбану о запасах нефти в Венгрии
Сийярто сообщил Орбану об имеющихся в Венгрии коммерческих и стратегических запасах нефти
БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что сообщил премьер-министру страны Виктору Орбану об имеющихся в Венгрии коммерческих и стратегических запасах нефти.
Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию
остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины
, заявил в пятницу утром Сийярто
. Поставки в Словакию
также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ
, страны просят гарантировать их безопасность.
"Из-за атаки на нефтепровод "Дружба" весь день были на горячей линии с премьер-министром... (Сообщил - ред.) об имеющихся коммерческих и стратегических запасах (нефти - ред.)", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Начальник отдела энергетической и климатической политики венгерского исследовательского института Századvég Оливер Хортаи ранее заявил газете Magyar Nemzet, что у Венгрии есть стратегические запасы нефти на три месяца, поэтому краткосрочные перебои с поставками не вызовут больших проблем, но если остановки нефтепровода "Дружба" станут регулярными, это приведет к серьезным последствиям и для поставок, и для стоимости нефти.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская