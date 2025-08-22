Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто сообщил Орбану о запасах нефти в Венгрии - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250822/vengriya-861118020.html
Сийярто сообщил Орбану о запасах нефти в Венгрии
Сийярто сообщил Орбану о запасах нефти в Венгрии - 22.08.2025, ПРАЙМ
Сийярто сообщил Орбану о запасах нефти в Венгрии
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что сообщил премьер-министру страны Виктору Орбану об имеющихся в Венгрии... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T20:26+0300
2025-08-22T20:26+0300
нефть
газ
венгрия
словакия
украина
петер сийярто
виктор орбан
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/73/763457332_0:202:3855:2370_1920x0_80_0_0_e8f39e3d7452418836ab56600f4497fb.jpg
БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что сообщил премьер-министру страны Виктору Орбану об имеющихся в Венгрии коммерческих и стратегических запасах нефти. Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. "Из-за атаки на нефтепровод "Дружба" весь день были на горячей линии с премьер-министром... (Сообщил - ред.) об имеющихся коммерческих и стратегических запасах (нефти - ред.)", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Начальник отдела энергетической и климатической политики венгерского исследовательского института Századvég Оливер Хортаи ранее заявил газете Magyar Nemzet, что у Венгрии есть стратегические запасы нефти на три месяца, поэтому краткосрочные перебои с поставками не вызовут больших проблем, но если остановки нефтепровода "Дружба" станут регулярными, это приведет к серьезным последствиям и для поставок, и для стоимости нефти.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
венгрия
словакия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/73/763457332_214:0:3642:2571_1920x0_80_0_0_1c6cb2081f1e67692278b710a7abab14.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, газ, венгрия, словакия, украина, петер сийярто, виктор орбан, всу
Нефть, Газ, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Петер Сийярто, Виктор Орбан, ВСУ
20:26 22.08.2025
 
Сийярто сообщил Орбану о запасах нефти в Венгрии

Сийярто сообщил Орбану об имеющихся в Венгрии коммерческих и стратегических запасах нефти

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Флаг Венгрии. Архивное фото
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что сообщил премьер-министру страны Виктору Орбану об имеющихся в Венгрии коммерческих и стратегических запасах нефти.
Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
"Из-за атаки на нефтепровод "Дружба" весь день были на горячей линии с премьер-министром... (Сообщил - ред.) об имеющихся коммерческих и стратегических запасах (нефти - ред.)", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Начальник отдела энергетической и климатической политики венгерского исследовательского института Századvég Оливер Хортаи ранее заявил газете Magyar Nemzet, что у Венгрии есть стратегические запасы нефти на три месяца, поэтому краткосрочные перебои с поставками не вызовут больших проблем, но если остановки нефтепровода "Дружба" станут регулярными, это приведет к серьезным последствиям и для поставок, и для стоимости нефти.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
НефтьГазВЕНГРИЯСЛОВАКИЯУКРАИНАПетер СийяртоВиктор ОрбанВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала