В Нидерландах выступили против приема новых стран в Евросоюз

2025-08-23T13:42+0300

экономика

ГААГА, 23 авг - ПРАЙМ. Нидерландская правая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса призывает окончательно прекратить переговоры со всеми странами-кандидатами о вступлении в ЕС, говорится в предвыборной программе партии, опубликованной в субботу. "Мы выступаем против дальнейшего расширения ЕС. Переговоры о вступлении с Турцией и всеми другими странами-кандидатами на членство должны быть немедленно и окончательно прекращены", - говорится в программе PVV. Партия свободы напомнила, что выступает за суверенные Нидерланды, то есть самостоятельное управление своей страной и контроль над своими деньгами, и решительно неприемлет геополитический Евросоюз и идею европейского сверхгосударства. "Мы сохраним, восстановим и реализуем наше право вето: Нидерланды должны использовать все возможные права вето, включая такое право относительно бюджета ЕС, чтобы добиться отказа от предоставления убежища и иммиграции, более гибкой политики в области охраны природы и азота, а также чтобы перестроить ЕС изнутри", - обещает партия Вилдерса. Ранее правая партия "Фермерско-гражданское движение" (BBB), которая входит в состав правящей коалиции в Нидерландах, отметила в своей предвыборной программе, что Украина не соответствует критериям для вступления в ЕС, кроме того, она не может быть в настоящее время принята в НАТО. Премьер Нидерландов Дик Схоф 3 июня обратился к королю с прошением об отставке кабмина после решения лидера Партии свободы (PVV) выйти из правящей коалиции. Король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку министров из Партии свободы, а остальных попросил продолжать работу. Вилдерс решил выйти из коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики. Кабмин Нидерландов назначил проведение досрочных выборов в парламент на 29 октября. Правительственная коалиция Нидерландов, в состав которой вошли Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB), продержалась у власти почти год. На ее формирование ушло почти полгода после внеочередных парламентских выборов, которые прошли в стране в ноябре 2023 года. Коалиция была сформирована в середине мая 2024 года, а в июле того же года новый кабмин, возглавляемый беспартийным деятелем и бывшим главой разведслужбы страны Схофом, принес присягу королю Нидерландов и приступил к исполнению своих обязанностей.

