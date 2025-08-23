Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-23T15:54+0300
2025-08-23T15:54+0300
экономика
россия
азербайджан
астрахань
рф
сергей лавров
алексей оверчук
мид
в мире
БАКУ, 23 авг – ПРАЙМ. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым итоги 23-го заседания межправкомиссии, состоявшегося накануне в Астрахани, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. "Главы МИД Азербайджана и РФ в ходе телефонного разговора обсудили итоги 23-го заседания межправкомиссии, состоявшегося накануне в Астрахани. Главы ведомств высоко оценили итоги заседания межправительственной комиссии. Министры также обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, различные аспекты политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также региональную и международную безопасность" - говорится в сообщении. В пятницу сообщалось о том, что в заседании приняли участие сопредседатель российской части межправительственной комиссии, вице-премьер РФ Алексей Оверчук, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, а также послы Азербайджана в России Рахман Мустафаев и России в Азербайджане Михаил Евдокимов.
россия, азербайджан, астрахань, рф, сергей лавров, алексей оверчук, мид, в мире
Экономика, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АСТРАХАНЬ, РФ, Сергей Лавров, Алексей Оверчук, МИД, В мире
15:54 23.08.2025
 
Главы МИД России и Азербайджана обсудили итоги заседания межправкомиссии

Лавров и Байрамов обсудили итоги 23-го заседания межправкомиссии России и Азербайджана

© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ
БАКУ, 23 авг – ПРАЙМ. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым итоги 23-го заседания межправкомиссии, состоявшегося накануне в Астрахани, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
"Главы МИД Азербайджана и РФ в ходе телефонного разговора обсудили итоги 23-го заседания межправкомиссии, состоявшегося накануне в Астрахани. Главы ведомств высоко оценили итоги заседания межправительственной комиссии. Министры также обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, различные аспекты политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также региональную и международную безопасность" - говорится в сообщении.
В пятницу сообщалось о том, что в заседании приняли участие сопредседатель российской части межправительственной комиссии, вице-премьер РФ Алексей Оверчук, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, а также послы Азербайджана в России Рахман Мустафаев и России в Азербайджане Михаил Евдокимов.
