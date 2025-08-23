https://1prime.ru/20250823/ukraina-861134358.html
"Решающий момент". В Германии высказались о будущем Украины
"Решающий момент". В Германии высказались о будущем Украины - 23.08.2025, ПРАЙМ
"Решающий момент". В Германии высказались о будущем Украины
Поворотным моментом процесса по урегулированию конфликта на Украине может стать встреча лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине с... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T12:00+0300
2025-08-23T12:00+0300
2025-08-23T12:00+0300
политика
китай
украина
пекин
россия
владимир путин
си цзиньпин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Поворотным моментом процесса по урегулированию конфликта на Украине может стать встреча лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине с возможным участием президента США Дональда Трампа, заявил немецкий политолог Александр Рар в Telegram-канале."Следующим решающим моментом в судьбе Украины может стать саммит в Пекине 3 сентября 2025 года в день празднований 80-летия окончания Второй мировой войны. Европа на встрече отсутствует, но не исключены совместные дипломатические инициативы трех держав — Китая, России, США", — написал он.В Пекине 3 сентября на площади Тяньаньмэнь состоится военный парад по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне.В июне помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что с 31 августа по 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, а также в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны. Кроме того, ожидаются двусторонние переговоры с председателем КНР.Американский лидер, в свою очередь, сообщил, что принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай, и обещал осуществить визит "в какой-то момент".
https://1prime.ru/20250822/mir-861087061.html
https://1prime.ru/20250823/podrazdelenie-861128010.html
китай
украина
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, украина, пекин, россия, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп
Политика, КИТАЙ, УКРАИНА, Пекин, РОССИЯ, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
"Решающий момент". В Германии высказались о будущем Украины
Рар назвал саммит в Пекине возможным поворотным моментом для Украины