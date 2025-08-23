https://1prime.ru/20250823/ukraina-861134358.html

"Решающий момент". В Германии высказались о будущем Украины

"Решающий момент". В Германии высказались о будущем Украины - 23.08.2025, ПРАЙМ

"Решающий момент". В Германии высказались о будущем Украины

Поворотным моментом процесса по урегулированию конфликта на Украине может стать встреча лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине с... | 23.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-23T12:00+0300

2025-08-23T12:00+0300

2025-08-23T12:00+0300

политика

китай

украина

пекин

россия

владимир путин

си цзиньпин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Поворотным моментом процесса по урегулированию конфликта на Украине может стать встреча лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине с возможным участием президента США Дональда Трампа, заявил немецкий политолог Александр Рар в Telegram-канале."Следующим решающим моментом в судьбе Украины может стать саммит в Пекине 3 сентября 2025 года в день празднований 80-летия окончания Второй мировой войны. Европа на встрече отсутствует, но не исключены совместные дипломатические инициативы трех держав — Китая, России, США", — написал он.В Пекине 3 сентября на площади Тяньаньмэнь состоится военный парад по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне.В июне помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что с 31 августа по 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, а также в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны. Кроме того, ожидаются двусторонние переговоры с председателем КНР.Американский лидер, в свою очередь, сообщил, что принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай, и обещал осуществить визит "в какой-то момент".

https://1prime.ru/20250822/mir-861087061.html

https://1prime.ru/20250823/podrazdelenie-861128010.html

китай

украина

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, украина, пекин, россия, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп