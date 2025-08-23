Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Решающий момент". В Германии высказались о будущем Украины
"Решающий момент". В Германии высказались о будущем Украины
Поворотным моментом процесса по урегулированию конфликта на Украине может стать встреча лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине с возможным участием президента США Дональда Трампа
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Поворотным моментом процесса по урегулированию конфликта на Украине может стать встреча лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине с возможным участием президента США Дональда Трампа, заявил немецкий политолог Александр Рар в Telegram-канале."Следующим решающим моментом в судьбе Украины может стать саммит в Пекине 3 сентября 2025 года в день празднований 80-летия окончания Второй мировой войны. Европа на встрече отсутствует, но не исключены совместные дипломатические инициативы трех держав — Китая, России, США", — написал он.В Пекине 3 сентября на площади Тяньаньмэнь состоится военный парад по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне.В июне помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что с 31 августа по 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, а также в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны. Кроме того, ожидаются двусторонние переговоры с председателем КНР.Американский лидер, в свою очередь, сообщил, что принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай, и обещал осуществить визит "в какой-то момент".
"Решающий момент". В Германии высказались о будущем Украины

МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Поворотным моментом процесса по урегулированию конфликта на Украине может стать встреча лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине с возможным участием президента США Дональда Трампа, заявил немецкий политолог Александр Рар в Telegram-канале.
"Следующим решающим моментом в судьбе Украины может стать саммит в Пекине 3 сентября 2025 года в день празднований 80-летия окончания Второй мировой войны. Европа на встрече отсутствует, но не исключены совместные дипломатические инициативы трех держав — Китая, России, США", — написал он.
В Пекине 3 сентября на площади Тяньаньмэнь состоится военный парад по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне.
В июне помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что с 31 августа по 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, а также в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны. Кроме того, ожидаются двусторонние переговоры с председателем КНР.
Американский лидер, в свою очередь, сообщил, что принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай, и обещал осуществить визит "в какой-то момент".
