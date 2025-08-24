Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
При взрыве баллона в ЦДМ пострадали два человека
При взрыве баллона в ЦДМ пострадали два человека
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Два человека, по предварительным данным, пострадали из-за инцидента с баллоном для шаров в Центральном детском магазине в Москве, пожара и разрушений нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в МЧС Москвы сообщили, что пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия в ЦДМ в центре Москвы, Информация уточняется"На втором этаже ЦДМ в Москве из-за хлопка баллона с гелием пострадали два человека, загорания и разрушений нет, посетители эвакуированы", - сказал собеседник агентства.
12:36 24.08.2025 (обновлено: 12:54 24.08.2025)
 
При взрыве баллона в ЦДМ пострадали два человека

При взрыве баллона для шаров в ЦДМ пострадали два человека

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Два человека, по предварительным данным, пострадали из-за инцидента с баллоном для шаров в Центральном детском магазине в Москве, пожара и разрушений нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в МЧС Москвы сообщили, что пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия в ЦДМ в центре Москвы, Информация уточняется
"На втором этаже ЦДМ в Москве из-за хлопка баллона с гелием пострадали два человека, загорания и разрушений нет, посетители эвакуированы", - сказал собеседник агентства.
