При взрыве баллона в ЦДМ пострадали два человека

При взрыве баллона в ЦДМ пострадали два человека

2025-08-24T12:36+0300

происшествия

общество

мчс

москва

россия

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Два человека, по предварительным данным, пострадали из-за инцидента с баллоном для шаров в Центральном детском магазине в Москве, пожара и разрушений нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в МЧС Москвы сообщили, что пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия в ЦДМ в центре Москвы, Информация уточняется"На втором этаже ЦДМ в Москве из-за хлопка баллона с гелием пострадали два человека, загорания и разрушений нет, посетители эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

